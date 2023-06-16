Педиатр рассказал, в чем опасность стрептококка для детей

Недавно сразу в двух лагерях Нижегородской области несколько детей почувствовали себя плохо. В лагере «Лазурный» трое ребят обратились к врачу с признаками отравления. А в «Золотом колосе» ситуация еще хуже: там обнаружили случай стрептококковой инфекции. Позже стало известно, что после пребывания в этом лагере умер 13-летний мальчик. Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Григорий Шеянов объяснил «ФедералПресс», в чем состоит реальная опасность инфекции и какие иные заболевания может подхватить ребенок в детских коллективах:

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«Стрептококки бывают разные. Например, выделяют гемолитические стрептококки – это один из наиболее распространенных возбудителей бактериальных инфекций у людей. Они чаще всего вызывают ангины, фарингиты. Но этот вид более страшен осложнениями. После перенесенной инфекции может возникнуть артрит, ревматизм и другие тяжелые заболевания.

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Это одна ситуация, другой случай – это уже все остальные стрептококки. Взять, например, пневмококк. Он может вызывать менингит, но чаще в раннем возрасте. От него делают прививку, внесенную в национальной прививочный календарь. Вакцину можно ставить с двухмесячного возраста, существуют разные схемы применения. Если, например, начали делать ребенку после двух лет, то достаточно одного введения препарата. Но тогда получится так, что до двух лет ребенок не будет защищен. Чем раньше сделать прививку, тем лучше.

В советские времена жестко соблюдали правила изоляции и долечивания детей с ангинами. Сейчас есть специальный стрептатест, который продается в аптеках. Его можно спокойно использовать дома. Тест часто носят с собой педиатры, чтобы при любых ангинах, фарингитах сделать его. При обнаружении стрептококка обычно назначают курс антибиотиков, инфекция достаточно чувствительна и после лечения делать повторный тест не нужно – она уйдет из организма. Но препараты нужно принимать только по назначению врача и под его контролем.

В лагерях распространяется множество различных детских инфекций. Если от кори и краснухи привито достаточно большое количество, то, например, от ветрянки – нет. Бывают случаи заражения скарлатиной, каких-то токсикоинфекций, то есть так называемых пищевых отравлений. Но здесь уже зачастую проблема в чистоплотности персонала и соблюдении всех санитарных норм.