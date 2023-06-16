Как выбрать макияж и прическу для выпускного

Подготовка к выпускному одним представляется увлекательной, другим — мучительной. Пообщавшись с ведущими визажистами и стилистами по волосам, собрали главные советы для выпускниц.

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На что обратить внимание при выборе макияжа (тон и глаза)

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Александра Смирнова, эксперт бренда минеральной косметики Kristall Minerals

Главный тренд этого лета — «чистый макияж». Почему нужно сделать выбор именно в пользу натуральности? Потому что ничто так не украшает вас, как естественная красота. Особенно в 18 лет.

Еще один плюс этого тренда «макияж без макияжа» — идеальная основа, которую можно при желании быстро трансформировать в вечерний макияж. С безупречной базой любой яркий акцент будет смотреться гармонично и со вкусом.

Антон Блошенко, визажист, приглашенный эксперт бренда Viseart

Конечно, на макияж очень сильно влияет западная эстетика: стразы в стиле «Эйфории», тоненькие брови, как у Беллы Хадид, или широкие натуральные, как у Кары Делевинь. В тренды возвращаются цветные подводки и пастельные цветные тени для глаз.

Не стоит забывать о новинках фильмов, которые скоро выйдут на экраны: многие визажисты «подхватили» кукольные образы Марго Робби из «Барби».

Также в тренде сейчас макияж, как у Памелы Андерсон в «нулевые», учитывая интерес к ее жизни в наши дни.

Анна Абросимова, визажист бренда минеральной косметики Mini Cosmetics

Летом мы исключаем плотный матовый тон. В тренде «холеная» кожа — нежная с естественным финишем. Чтобы достичь такого эффекта, используйте тональную основу средней плотности (флюид или кушон) и распределяйте ее по лицу влажным спонжем. С помощью минеральной пудры и дневного крема можно создать легкую тональную эмульсию. Такой дуэт выравнивает тон и скрывает недостатки в виде синячков или мелких прыщиков. Чтобы сделать эффект «холеной» кожи, добавьте небольшое количество хайлайтера в естественном оттенке на скулы, спинку носа, подбородок и центр подвижного века. Закрепите макияж прозрачной пудрой.

Блеск или помада?

Анна Абросимова, визажист бренда минеральной косметики Mini Cosmetics

В тренде скорее техники в макияже губ, нежели какие-то оттенки. Например, градиент.

Для создания градиента нанесите помаду по краю губ — от уголков к центру. Растушуйте помаду от края на губы, добавьте блеск.

Александра Смирнова, эксперт бренда минеральной косметики Kristall Minerals

Главный тренд в макияже губ — это даже не цвет помады, а ее финиш. Влажный макияж губ сейчас любят абсолютно все и неспроста, ведь притягательный эффект делает губы визуально больше. Поэтому прорисованный контур и влажный блик — идеальный вариант для выпускного.

Среди самых популярных оттенков блесков и масел для губ: холодный розовый, коричневый, вишневый и нюд с перламутровым переливом.

Стоит ли выпускницам делать акцент на брови и ресницы?

Анна Абросимова, визажист бренда минеральной косметики Mini Cosmetics

С бровями мы сейчас поступаем очень просто: не создаем

графичные линии и четкий контур, а лишь дорисовываем «волоски» для создания симметричной формы и фиксируем брови прозрачным гелем.

Что касается ресниц, то акцент на них дополнит нежный макияж выпускницы.

Как сделать стойкий макияж летом

Анна Абросимова, визажист бренда минеральной косметики Mini Cosmetics

Для того, чтобы макияж продержался как можно дольше, важно хорошо поработать с кожей до нанесения косметики. Хочу поделиться классной схемой, задача которой — снижение выработки себума:

Очищаем кожу пенкой, либо гелем со скрабируюшими частицами; Наносим на лицо очищающую маску на 5 минут; Смываем маску и протираем лицо тоником; Наносим флюид; Когда флюид впитается, закрепим работу с кожей праймером для макияжа.

Такая многоступенчатая работа дает отличную базу для нанесения тона.

В жаркие дни рекомендую использовать оттеночные кремы: легкие BB-кремы или CC-кремы. На Т-зону пушистой кистью можно нанести небольшое количество прозрачной пудры.

Какие прически сейчас в моде

Анастасия Царуш, ведущий стилист MONE Тульская

В моде три варианта:

Эффект влажных волос в различных вариациях (ретро волна, прямые назад, на пробор без объема) Жгуты и косы Низкий хвост

Лидия Вадри, свадебный стилист, приглашенный эксперт бренда парфюмированного ухода за волосами ELLETODO

Самое важное сейчас индивидуальность и все, что будет отражать ваш вкус. Максимально на пике естественные укладки, без прикорневого объема и сложных форм. Проще говоря — та прическа, которая выглядит так, словно вы ее сделали за 5 минут перед выходом.

Как ухаживать за волосами в день торжества

Лидия Вадри, свадебный стилист, приглашенный эксперт бренда парфюмированного ухода за волосами ELLETODO

Абсолютно точно не стоит использовать масла и маски. Эти средства сильно утяжеляют волосы, в которых и так достаточно влаги. Кроме этого последующее нанесение стайлинга будет бесполезным — масло не пропустит его.

Стоит промыть волосы шампунем 2 раза и нанести смываемый бальзам 1 раз. Также хорошо работают несмываемые сыворотки для уплотнения волоса.

В целом стайлинг для плотности поможет укладке держаться дольше.

И, конечно же, нужно очень хорошо сушить волосы: от корней и до самых кончиков. Ни в коем случае не используйте плойки и утюжки на недосушенные волосы. Вы не только их повредите, но и такая укладка долго не продержится.