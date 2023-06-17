Как помочь ребенку при солнечном ударе

Специалисты напоминают взрослым об уязвимости детского организма перед интенсивностью солнца в летнюю погоду.

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Педиатр Мария Воротынцева напомнила всем родителям о неободимости обеспечения максимальной защиты своих детей от солнечного удара.

Это являние представляет опасность, в первую очередь, для сосудов головного мозга, которые наиболее уязывимы у тех же младенцев и грудничков.

Первые признаки солнечного удара выражаются у детей в отказе от еды, вялости, тошноте, рвоте, диарее и повышении температуры тела до 40 градусов.

Если ребёнок постарше, то он может испытывать затруднённое дыхание и сильные головные боли с холодным потоотделением.