Как помочь ребенку при солнечном ударе
Специалисты напоминают взрослым об уязвимости детского организма перед интенсивностью солнца в летнюю погоду.
Педиатр Мария Воротынцева напомнила всем родителям о неободимости обеспечения максимальной защиты своих детей от солнечного удара.
Это являние представляет опасность, в первую очередь, для сосудов головного мозга, которые наиболее уязывимы у тех же младенцев и грудничков.
Первые признаки солнечного удара выражаются у детей в отказе от еды, вялости, тошноте, рвоте, диарее и повышении температуры тела до 40 градусов.
Если ребёнок постарше, то он может испытывать затруднённое дыхание и сильные головные боли с холодным потоотделением.
Оказать первую помощь просто: уложите ребенка с приподнятыми ногами, начните охлаждать его (положите на голову холодное полотенце, вытрите его) и предложите жидкости. После этого потребуется помощь врачей, поэтому нужно вызвать скорую или при возможности отвезти ребёнка в больницу самостоятельно.