$83.65-0.3191.63+0.67

Как помочь ребенку при солнечном ударе

Специалисты напоминают взрослым об уязвимости детского организма перед интенсивностью солнца в летнюю погоду.

Как помочь ребенку при солнечном ударе
© runews24.ru

Педиатр Мария Воротынцева напомнила всем родителям о неободимости обеспечения максимальной защиты своих детей от солнечного удара.

Это являние представляет опасность, в первую очередь, для сосудов головного мозга, которые наиболее уязывимы у тех же младенцев и грудничков.

Первые признаки солнечного удара выражаются у детей в отказе от еды, вялости, тошноте, рвоте, диарее и повышении температуры тела до 40 градусов.

Если ребёнок постарше, то он может испытывать затруднённое дыхание и сильные головные боли с холодным потоотделением.

Оказать первую помощь просто: уложите ребенка с приподнятыми ногами, начните охлаждать его (положите на голову холодное полотенце, вытрите его) и предложите жидкости. После этого потребуется помощь врачей, поэтому нужно вызвать скорую или при возможности отвезти ребёнка в больницу самостоятельно.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители