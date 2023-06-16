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Психолог объяснила, как выстроить коммуникацию с ребенком-подростком

Все чаще начинает подниматься вопрос понимания родителей и подростков. Зачастую взрослые люди жалуются, что дети не хотят их слышать. Психолог объяснил, как выстроить коммуникацию взрослого и ребенка.

Психолог объяснила, как общаться с ребенком-подростком
© runews24.ru

Издание ZabNews опубликовало несколько советов, которые помогут детям и родителям лучше понимать друг друга. Психолог Инесса Космакова объяснила, что детская психика с возрастом меняется и у нее есть свои цели, которые отличаются от требований родителей.

В подростковом возрасте психика ребенка нацелена на сепарацию – отделение от родителей. В этот момент перестают работать старые способы общения и воспитания. Старые паттерны могут вызвать негативную реакцию у взрослеющего человека.

Подростки начинают чувствовать себя взрослыми, но таковыми не являются. У ребенка складывается ощущение, что ему доступны привилегии взрослой жизни.

Специалист дала несколько советов, как справиться с подростковым периодом и выстроить коммуникацию со своим ребенком.

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