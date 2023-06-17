Названы простые упражнения для развития равновесия у детей

Журналисты «7 дней» назвали простые упражнения для развития равновесия у детей. Материал доступен на сайте издания.

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По информации источника, упражнения можно выполнять дома и на открытом воздухе. Отмечается, что для этого не нужен специальный инвентарь. Лучше всего преподнести эти упражнения в формате игры и присоединиться к ребенку, выполняющему их.

Для начала можно выполнить упражнения на баланс на бордюре. Езда на велосипеде также способствует улучшению осанки и равновесия. Кроме того, можно стоять на одной ноге или надеть штаны, балансируя.