$83.65-0.3191.63+0.67

Названы простые упражнения для развития равновесия у детей

Журналисты «7 дней» назвали простые упражнения для развития равновесия у детей. Материал доступен на сайте издания.

Названы простые упражнения для развития равновесия у детей
© Лента.ру

По информации источника, упражнения можно выполнять дома и на открытом воздухе. Отмечается, что для этого не нужен специальный инвентарь. Лучше всего преподнести эти упражнения в формате игры и присоединиться к ребенку, выполняющему их.

Для начала можно выполнить упражнения на баланс на бордюре. Езда на велосипеде также способствует улучшению осанки и равновесия. Кроме того, можно стоять на одной ноге или надеть штаны, балансируя.

Ранее 17 июня тренер Клавдия Голубцова раскрыла способ проработки пресса с помощью пилатеса. Исходное положение для первого упражнения — лежа на спине, поясница прижата к полу, прямые ноги подняты вертикально вверх. Затем нужно поднять голову и плечи и тянуться руками к пальцам ног, задерживаясь в верхней точке на десять счетов.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители