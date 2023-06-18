Врач рассказала, что делать, если у ребёнка случился солнечный удар

Врач-педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Мария Воротынцева рассказала, что нужно делать в случае солнечного удара у ребёнка.

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По словам врача, для детей раннего возраста солнечный удар наиболее опасен. Причина в ещё не до конца развитой системе терморегуляции.

Признаками такого состояния являются капризное поведение, отказ от еды, вялость, могут наблюдаться тошнота, рвота и диарея, покраснение лица и тела. Может резко подняться температура тела до 39–40 градусов.

В случае тяжёлого поражения головного мозга могут наблюдаться судороги и потеря сознания, липкая бледная кожа, учащённое или замедленное сердцебиение.

«Первая помощь: прекратить воздействие солнечных лучей, увести ребёнка в тень, по возможности, прохладное помещение; вызвать скорую помощь или отвезти пострадавшего в больницу; уложить ребёнка, приподняв ему ноги; начать охлаждение — обтирать мокрым полотенцем, приложить холодный компресс на голову; предлагать жидкость, полезны будут глюкозо-солевые растворы», — объяснила Воротынцева.