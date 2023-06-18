Педиатр посоветовала положить в детскую аптечку препараты от простуды и антисептики

Педиатр Лозко посоветовала положить в детскую аптечку препараты от простуды и антисептики. Дети в силу возраста ещё не могут полноценно о себе позаботиться, так что здоровье ребёнка — это ответственность взрослого. Если маленький человек заболеет, хорошо иметь под рукой средства первой помощи. Рассказываем, из чего должна состоять аптечка для ребёнка.

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Универсальная детская аптечка: состав

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Средства, которые подойдут для детей любого возраста — от самых маленьких до школьников, перечислила врач пульмонолог, аллерголог, функциональный диагност, педиатр ММА имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Наталья Лозко. Вот они:

Термометр для измерения температуры тела, для грудничков лучше выбирать ректальный, для детей постарше подойдут любые.

Жаропонижающие, обезболивающие и противовоспалительные средства: парацетамол и ибупрофен (можно давать с полугода). К ним подойдут вспомогательные средства с натуральным составом —аконитум напеллус С30 или белладонна C30. А вот анальгин и ацетилсалициловая кислота противопоказаны детям до трёх лет.

Перевязочные материалы и антисептики: лейкопластыри, стерильные бинты, ватные диски, антисептики (мирамистин, хлоргексидин).

Средства от простуды: от кашля, для промывания носа и т. д.

Средства при отравлениях: сорбенты (полисорб, смекта, энтеросгель), препараты для восполнения потерь солей (регидрон и т.п.).

Что положить в аптечку младенца

Младенцам нельзя давать таблетки, поэтому нужно выбирать другой формат — водорастворимые порошки, суспензии, свечи и мази. Грудничкам лучше вообще давать средства с натуральным растительным составом.

Что пригодится:

препараты для снятия симптомов при режущихся зубах, лучше не стоматологические гели, а средства на основе натуральных компонентов;

средства от кишечных колик: «Эспумизан бэби», «Саб симплекс», натуральные средства (колоцинтис С15, хамомилла вульгарис С15);

присыпки и мази от раздражения, пелёночного дерматита и опрелостей;

аспираторы при насморке.

Что должно быть в аптечке школьника

Дети дошкольного и школьного возраста более активные, поэтому часто получают травмы, рассказала Лозко «Аргументам и фактам».

Вот что должно быть в аптечке для них:

охлаждающий пакет при ушибах;

средства для лечения ожогов: пантенол, олазоль;

от проблем ЖКТ: смекта, маалокс и т.п., спазмолитики (но-шпа, папаверин);

антигистаминные средства.

Как часто нужно обновлять домашнюю аптечку

Аптечка в идеале должна быть в каждом доме, вне зависимости от того, есть там дети или нет. Её начинка будет зависеть от состава семьи, наличия хронических заболеваний, возраста домочадцев и состояния их здоровья, рассказывала врач-терапевт СМ-Клиники, нефролог, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева.

Лекарства нужно хранить в сухом прохладном месте при температуре не выше +25 градусов. Не годятся для этого шкафчики в ванной комнате, туалете, полки на кухне в шкафах или коробки на подоконнике.

Важно следить, чтобы все препараты в аптечке были пригодными к использованию. Иначе лекарства может не оказаться под рукой в самый нужный момент.

На что обратить внимание в аптечке: