Родителям напомнили о безопасности детей на водоемах

Администрация Оренбурга призвала взрослых рассказать своим детям о правилах поведения детей на водных объектах.

Во время летних каникул повышается риск травмирования и гибели детей на воде. Поэтому следует обеспечить им максимальную безопасность.

Оренбургская мэрия призвала разъяснить своим чадам следующие правила поведения на природных и искусственных водоемах:

В случае возникновения ЧС следует позвать на помощь или позвонить с мобильного телефона по номеру «112» или «101».