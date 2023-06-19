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Родителям напомнили о безопасности детей на водоемах

Администрация Оренбурга призвала взрослых рассказать своим детям о правилах поведения детей на водных объектах.

Родителям напомнили о безопасности детей на водоемах
© Unsplash

Во время летних каникул повышается риск травмирования и гибели детей на воде. Поэтому следует обеспечить им максимальную безопасность.

Оренбургская мэрия призвала разъяснить своим чадам следующие правила поведения на природных и искусственных водоемах:

  • купаться необходимо только в специально оборудованном для этого месте;
  • без сопровождения взрослых находиться вблизи водоема и купаться запрещено;
  • не следует играть в тех местах, где можно упасть в воду;
  • нельзя заходить на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь неуверенно;
  • нельзя нырять с мостов, обрывов и других возвышений;
  • нельзя заплывать за буйки;
  • не следует плавать на бревнах, досках, самодельных плотах.

В случае возникновения ЧС следует позвать на помощь или позвонить с мобильного телефона по номеру «112» или «101».

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