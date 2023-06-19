Родителям напомнили о безопасности детей на водоемах

Администрация Оренбурга призвала взрослых рассказать своим детям о правилах поведения детей на водных объектах.
Во время летних каникул повышается риск травмирования и гибели детей на воде. Поэтому следует обеспечить им максимальную безопасность.
Оренбургская мэрия призвала разъяснить своим чадам следующие правила поведения на природных и искусственных водоемах:
- купаться необходимо только в специально оборудованном для этого месте;
- без сопровождения взрослых находиться вблизи водоема и купаться запрещено;
- не следует играть в тех местах, где можно упасть в воду;
- нельзя заходить на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь неуверенно;
- нельзя нырять с мостов, обрывов и других возвышений;
- нельзя заплывать за буйки;
- не следует плавать на бревнах, досках, самодельных плотах.
В случае возникновения ЧС следует позвать на помощь или позвонить с мобильного телефона по номеру «112» или «101».