Врачи усомнились в пользе анализов на витамин D для детей

Ученые из Университета Маккуори подтвердили, что детям не требуются анализы крови на уровень витамина D, если у них нет симптомов его дефицита. Исследование было опубликовано в журнале Archives of Disease in Childhood.

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Исследование результатов анализов крови на уровень витамина D у 47 тыс. детей и подростков из Австралии показало, что к 2018 году тестирование стали назначать в 30 раз чаще, чем в 2003 году. При этом частота обнаружения дефицита витамина D осталась прежней. Это означает, что большинство тестов были бесполезны и не привели к улучшению диагностики дефицита витамина D.

Ученые отметили, что в грудном молоке недостаточно витамина D. Поэтому международные рекомендации для врачей гласят, что дополнительный прием витамина D необходим всем детям до 12 месяцев, независимо от режима их вскармливания. При этом рутинное тестирование уровня витамина D у детей, у которых нет симптомов, не рекомендуется. Но, по мнению исследователей, некоторым детям было бы полезно принимать добавки и в более старшем возрасте. Эти рекомендации приняты во многих странах, включая США, Канаду, Великобританию и государства ЕС, и пищевые продукты в этих странах также обогащены витамином D.

«Если бы мы давали добавки с витамином D всем детям в течение первых 12 месяцев жизни, мы бы искоренили его дефицит точно так же, как мы сделали это, рекомендовав прием фолиевой кислоты беременным женщинам для предотвращения дефектов нервной трубки у плода», — отметили ученые.