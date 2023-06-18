Как цифровая среда влияет на детей

Пять процентов родителей дают гаджеты годовалому ребенку, а 99 процентов — шестилетнему. То есть к школе ребенок уже погружен в цифровой мир. По данным ученых Российской академии образования (РАО), в среднем экранное время ребенка в возрасте двух — четырех лет — около 2,5 часа в день, а детей пяти — восьми лет — более трех часов в день. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала президент РАО Ольга Васильева.