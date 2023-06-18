Васильева рассказала, как цифровая среда влияет на детей
Пять процентов родителей дают гаджеты годовалому ребенку, а 99 процентов — шестилетнему. То есть к школе ребенок уже погружен в цифровой мир. По данным ученых Российской академии образования (РАО), в среднем экранное время ребенка в возрасте двух — четырех лет — около 2,5 часа в день, а детей пяти — восьми лет — более трех часов в день. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала президент РАО Ольга Васильева.
«Наши ученые провели масштабное исследование, посвященное роли цифровых устройств в жизни российских детей. В нем приняли участие почти 14 тысяч школьников в возрасте от 10 до 18 лет. В качестве окна в цифровой мир 77,9 процента детей используют смартфоны. Если в 10 лет 57,9 процента детей проводят более половины своего свободного времени за экраном, то в 16 лет — почти 75 процентов», — рассказала академик.
Исследование также показало прямую связь времени использования различных гаджетов между родителями и детьми: чем больше мамы и папы сидят за экраном, тем больше проводят время с гаджетами их дети. У ребят, которые проводят больше времени за экраном, отмечается большая тревожность и чаще наблюдаются эмоциональные проблемы, проблемы в общении и меньшая удовлетворенность отношениями в семье.
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