Андрей и Ирина, проживающие в поселке Карымское, зарегистрировали рождение второй дочери. Они дали девочке редкое имя Маргарита. Первая дочь супругов также носит необычное имя – ее зовут Капитолина. Супруги Артем и Валерия из Акши стали родителями впервые. Они назвали свою дочь именем Ева. Имя выбирали такое, чтобы оно красиво звучало вместе с отчеством. В семье жителей поселка Новая Чара Даниила и Надежды родился второй ребенок – дочь. Родители дали девочке имя Варвара, у нее есть старший брат Тихон. В Каларском округе это рождение стало первым, зарегистрированным через суперсервис «Рождение детей». Родители отметили его удобство – все документы были поданы через телефон. Напомним, с 2022 года жителям Забайкалья стала доступной услуга электронной регистрации рождения через портал Госуслуг. Еще находясь в роддоме, мама может зайти в свой личный кабинет, внести необходимые данные, и они сразу же будут использоваться для присвоения новорожденному ИНН, СНИЛС, а также для получения в электронном виде государственных и муниципальных услуг, начисления пособий.Пресс-секретарь департамента ЗАГС Zабайкалья Светлана Насибулина. Телефон для СМИ 8-924-501-89-24, e-mail: zagszab@mail.ru