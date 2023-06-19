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Аллергия на продукты у детей: мнение аллерголога

Эксперт Роскачества, аллерголог-иммунолог Ольга Брянцева, рассказывает, на какие продукты чаще всего возникает пищевая аллергия у детей.

Аллергия на продукты у детей: мнение аллерголога
© Unsplash

По словам врача, список продуктов, вызывающих аллергию у детей дошкольного и школьного возраста чаще всего состоит из орехов, шоколада, меда, цитрусовых и винограда.

«Если говорить о том, какие продукты вызывают аллергию у грудничка, то обычно это: коровье молоко, куриные яйца, рыба, говядина, пшеница, ячмень, кукуруза, овес, фасоль, горох, соя, бананы. Иногда аллергическую реакцию вызывают гречка и рис», - поделился эксперт.

Кроме того, врач-аллерголог-иммунолог, отмечает, что пищевая аллергия у ребенка может пройти к 16 годам. Однако, это работает лишь с нескольким видами продуктов. В их число входит молоко, яйца, пшеница и соя.

«Аллергия на рыбу, моллюсков, арахис и древесные орехи, как правило, сохраняется на всю жизнь», - заключила медик.

Почему возникает сезонная аллергия, как ее можно "заработать" даже во взрослом возрасте и что поможет облегчить симптомы, рассказали ранее.

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