Аллергия на продукты у детей: мнение аллерголога

Эксперт Роскачества, аллерголог-иммунолог Ольга Брянцева, рассказывает, на какие продукты чаще всего возникает пищевая аллергия у детей.

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По словам врача, список продуктов, вызывающих аллергию у детей дошкольного и школьного возраста чаще всего состоит из орехов, шоколада, меда, цитрусовых и винограда.

«Если говорить о том, какие продукты вызывают аллергию у грудничка, то обычно это: коровье молоко, куриные яйца, рыба, говядина, пшеница, ячмень, кукуруза, овес, фасоль, горох, соя, бананы. Иногда аллергическую реакцию вызывают гречка и рис», - поделился эксперт.

Кроме того, врач-аллерголог-иммунолог, отмечает, что пищевая аллергия у ребенка может пройти к 16 годам. Однако, это работает лишь с нескольким видами продуктов. В их число входит молоко, яйца, пшеница и соя.

«Аллергия на рыбу, моллюсков, арахис и древесные орехи, как правило, сохраняется на всю жизнь», - заключила медик.