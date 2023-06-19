Как собрать модный и недорогой образ для выпускного

Уже 24 июня в Парке Горького школьники отпразднуют выпускной. «Вечерняя Москва» вместе со стилистом Владиславом Лисовцом разбиралась, в чем девушкам и парням лучше прийти на бал.

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Главный совет всем девушкам — не нужно примерять на себя стиль кинодивы, которая вечером выходит на красную ковровую дорожку. Такие образы выглядят в 17 лет неестественно. Сегодня в моде женственность. Чтобы через 5–10 лет вам не было стыдно смотреть на свои фото, лучше создать нежный, романтичный и изысканный образ.

Видео дня

Этот день связан с юностью, чистотой. Можно выбрать струящиеся платья, они могут быть длинными либо чуть ниже колена. Подойдет также платье с открытыми плечами, спиной или декольте.

Однотонные платья и платья с цветочным принтом тоже будут актуальны. Можно выбрать фасон с рукавом фонариком или шелковое платье-комбинацию, а на плечи накинуть пиджак. Многие выпускницы хотят, чтобы вещь блестела, но такие образы проигрывают в сравнении с более лаконичными. Лучше покажите, что у вас хороший вкус, а не заоблачный бюджет.

То же касается и парней. Если посмотреть все прошедшие красные дорожки с кинопремий, есть яркий тренд — классика и мужественность. В моду вернулись бабочки. Лучше купить классический костюм, который хорошо сядет по фигуре, чем впадать в крайности и делать аляпистый образ. Молодой человек в костюме всегда выглядит стильно и выигрышно.

Вот такие рукава

Платья с очень пышными рукавами в этом сезоне покорили мировые подиумы. Выбирать платье с гигантскими «фонарями» вряд ли стоит — тренд пройдет, а платье будет висеть в шкафу. Но небольшие рукава-фонарики очень даже украсят образ.

Еще ярче

При выборе платья стилисты советуют обратить внимание, с одной стороны, на нежные, романтичные цвета: бледнорозовый, фисташковый, бежевый, черный, персиковый, белый, голубой. Либо, наоборот, выбрать сочные оттенки — зеленый, фуксия, красный.Запрягаем «тройку» Костюм-тройка не раз вам еще пригодится после выпускного. Прийти в таком на тот же экзамен — ни один преподаватель не останется равнодушным. Так что такой костюм — хорошее вложение и на будущее. Ну и девушки обязательно оценят образ джентльмена.

Плиссе рулит

Элегантное платье с плиссировкой будет смотреться женственно и модно.Этим летом стилисты советуют обратить внимание именно на платья с широкими складками плиссе.

Шелковый акцент

Платье-комбинация из шелка создаст утонченный образ, тонкие бретели подчеркнут хрупкость плеч и красоту рук. Если волосы длинные, можно их аккуратно собрать и комбинировать с акцентными серьгами или лаконичным браслетом.

Бабочку в студию

Парням стоит присмотреться в этом году к бабочкам. Аксессуар всегда уместен к классическому костюму, а если хочется сделать акцент, то просто выбирайте бабочку яркого цвета, например, красного. Выглядеть будет очень стильно.

Талия, как у Гурченко

Если у вас фигура «песочные часы», стилист советует присмотреться к приталенным платьям. Вспомните Людмилу Гурченко в «Карнавальной ночи»: благодаря яркому акценту на талии образ получился очень хрупким и нежным.

Розовые розы, желтые тюльпаны

Этим летом в моде платья, украшенные цветочным принтом. Это смотрится свежо, по-летнему, при этом есть акцент на праздничном настроении. Такое платье вы потом легко сможете надеть и на другие мероприятия, да и просто на прогулку. Это может быть и летний сарафан — на плечи просто накиньте жакет, и образ готов.

Бант мне побольше

В этом сезоне стилист советует обратить внимание на большие банты — они могут быть как аксессуаром в виде броши на волосах, так и акцентом на платье. Очень интересно выглядят платья, в которых лиф выполнен в форме большого банта. Именно в таком платье российская модель Наталья Водянова на днях появилась на одном из светских мероприятий во Франции. Также бант может стать частью рукава, тогда он ближе будет к цветку.

Пучок, хвост или локоны?

Стилисты призывают не бояться коротких стрижек — они всегда выглядят стильно. Если у вас длинные волосы, а у платья открытая спина или зона декольте, то лучше собрать хвост, сделать пучок — так образ будет выглядеть законченным. Возьмите с собой расческу, чтобы всегда можно было поправить прическу.

Клетка для разнообразия

Тренд сезона — клетка. Это касается и рубашек, и костюмов. Она снижает пафосность образа, но делает его по-настоящему стильным. Сюда также можно добавить бабочку — и будет красота.

Макияж и прическа

Если вы решили обратиться к профессиональному стилисту-визажисту, перед первой встречей с ним соберите подборку фотографий причесок и макияжа, которые бы вы хотели сделать. Обязательно покажите платье, которое вы подобрали для выпускного бала, ведь от стиля и цвета платья будет зависеть образ, который вы будете создавать вместе со стилистом. Макияж на выпускной стоит от 2500 рублей. Прическа — от 1500 рублей.