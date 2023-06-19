Как бороться с ожирением детей и подростков

Минздрав получил взбучку от вице-премьера Татьяны Голиковой за медлительность. Еще в начале осени ведомству поручили разработать план борьбы с ожирением у детей и подростков.

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Прошло почти девять месяцев, пора бы уже что-то родить. Но министерство так ничего и не представило. До сих пор нет даже четких критериев детского ожирения.

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По разным оценкам, лишний вес имеют от четверти до половины российских школьников, причем за 20 последних лет их стало в 6 раз больше. Очевидно, что проблема очень серьезна. Дети вырастут и уже к 40 годам приобретут целый букет заболеваний, а к 50 им впору будет выходить на инвалидность.

Спасибо прогрессу! Это он подарил нынешнему поколению школяров виртуальную реальность и лишил их нормального детства. Минус подвижные игры со сверстниками, не дающие копить жирок, и вообще любые физические активности. Плюс калорийный фастфуд, страсть к которому разжигает реклама. Плюс развитие дистанционного обучения и доставка товаров на дом, делающая ненужными походы по магазинам. Эпидемия детского ожирения развивается незаметно, исподволь, но потенциально она опаснее коронавирусной пандемии.

Что тут можно сделать? Разъяснять пагубное воздействие на здоровье адинамии и переедания? От санпросвещения немного толку, если слова не подкреплены делом. Можно сколько угодно рассказывать о пользе занятий спортом. Но у родителей часто нет либо времени водить своих чад на тренировки, либо денег для их оплаты.

Популярные игры — футбол, волейбол — можно было бы развивать в школах, благо стадион и спортзал есть почти везде.

Теперь о питании. В Германии сейчас запрещают адресованную детям рекламу нездоровой пищи. Не только фастфуда, сладостей и мучных вкусняшек, но и сыра, творога, сливочного масла и даже натурального йогурта. Потому что практически все молочные продукты содержат слишком много жира. Производители воют, но для государства здоровье детей важнее. У нас тоже предлагали нечто подобное, но безуспешно.

Хотя кое-чего добиться удалось. С 1 июля вводится акциз на сладкие газировки. Подобные налоги введены более чем в 100 странах мира и показали свою эффективность. В Великобритании производители, чтобы не раскошеливаться, вдвое снизили содержание сахара в газированных напитках. В Мексике регистрируется снижение числа тучных детишек.

Кстати, есть и еще один способ борьбы с вредными напитками: размещать на упаковках информацию об опасности для здоровья, как на пачках с сигаретами. Минздрав эту идею поддержал. Но удастся ли преодолеть сопротивление пищевой промышленности? Ведь так и не получилось добиться запрета рекламы молочных смесей (дети на искусственном вскармливании чаще имеют лишний вес).

Сложен вопрос признания детского ожирения социально значимым заболеванием и включение его в программу государственных гарантий. С одной стороны, платное лечение доступно не всем. А с другой — много шума наделали недавние рекомендации Американской академии педиатрии лечить ожирение таблетками с 12 лет и проводить бариатрические операции с 13.