Как полчаса недосыпа влияют на здоровье ребенка

Сон является важным процессом для человеческого организма. В ходе него отдыхает позвоночник, синтезируются гормоны, восстанавливаются мышцы и иммунитет, а мозг очищается от токсинов.

© Unsplash

Значимость полноценного отдыха и опасность недостатка сна активно исследуются многие годы, а их последствия не менее активно освещаются. Однако на практике не всем и не всегда удается выделить рекомендуемое специалистами количество часов на сон.

Видео дня

Дети в данном случае не являются исключением. Уроки, подготовка к экзаменам, кружки и встречи с друзьями до позднего вечера, желание посмотреть телевизор в конце дня, поиграть в компьютер или отдохнуть другим способом могут отложить сон на некоторое время.

Примечательно, что даже несколько минут недосыпа, которые некоторым покажутся незначительными, способны негативно повлиять на состояние ребенка. Подробности – в материале "Рамблера".

Однажды новозеландские ученые провели исследование, в котором приняли участие 100 детей в возрасте 8-12 лет, не имеющих никаких проблем со сном. Они были разделены на две подгруппы: испытуемые из первой на протяжении нескольких недель должны были ложиться спать на один час позже, а вторые – на один час раньше. При этом вставали дети в то же время, что и всегда – то есть оно никак не сдвигалось.

В результате выяснилось следующее. Согласно подсчетам исследователей, дети из контрольной группы фактически спали меньше не на 60 минут, а (в среднем) на 39. И их отсутствие сказалось на состоянии участников эксперимента не лучшим образом.

Во-первых, фиксировались более низкие показатели физической активности (вялость, медлительность). Во-вторых, наблюдалось ухудшение психологического состояния (например, подавленность). В-третьих, детям тяжелее давалось общение со сверстниками и процесс обучения в школе (хуже усваивали информацию).