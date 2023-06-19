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В Рособрнадзоре заявили, что с ЕГЭ за нарушения удалили 618 человек

Более 600 человек удалили с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за нарушения процедуры. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщается в Telegram-канале «Большая перемена».

В Рособрнадзоре заявили, что с ЕГЭ за нарушения удалили 618 человек
© Парламентская газета

Музаев уточнил, что более половины нарушений — это использование шпаргалок. «По состоянию на 14 июня у нас удалено более 600 человек с ЕГЭ, всего 618 человек. Основная причина удаления — шпаргалки», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Глава Рособрнадзора уточнил, что за шпаргалки из аудиторий были удалены 55 процентов нарушителей, еще 33 процента пытались использовать телефоны.

Как сообщала «Парламентская газета», в конце мая замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что федеральная служба пока не планирует увеличивать число обязательных предметов ЕГЭ, но обсуждения на эту тему ведутся.

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