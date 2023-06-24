Почему не стоит торопить ребенка с первыми шагами

Многие родители, а, особенно, бабушки и дедушки, стараются всеми силами приблизить момент, когда ребенок сделает свои первые шаги. Однако мало кто задумывается о том, что это не лучший вариант для развития ребенка. Водить его за ручки, когда малыш еще не готов к этому, и провоцировать к ходьбе – плохой план. И в этом материале наш эксперт расскажет, почему это так.

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Темп развития у каждого ребенка индивидуальный. Родителям всегда хочется, чтобы их малыш был лучше, быстрее, сильнее, – они гордятся опережением и превосходством в навыках среди других детей. Самые активные родители постоянно создают стресс для своих детей, требуя больше, чем может ребенок в рамках своих особенностей и возраста, тем самым перекладывая свои нереализованные амбиции и незакрытые травмы на детей. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

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Нередко родители сравнивают разных детей между собой, опираясь на особенности навыков – кто раньше начал ходить и говорить, у кого лучше получается демонстрировать навыки, даже если не показывают это открыто.

Но на самом деле, быть лучше и опережать в развитии не так хорошо, как кажется, – у многих детей быстрый темп – предвестник психопатологии в будущем, в подростковом или во взрослом возрасте. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Более того, требуя от детей большего, мы часто своим поведением и отношением к ребенку, сами того не понимая, создаем невротическое расстройство и растим невротика.

Никто не отменяет развитие и движение вперед, особенно у отстающих детей, но развивать ребенка следует дозировано, с учетом его готовности и рекомендаций специалистов, а также исключительно в игровой форме, без напора.

Немного терпения и вы увидите результаты своих детей, соответствующие возрасту – всему свое время, а с собственными нереализованными амбициями следует разобраться с психологом или психотерапевтом. Ребенок не сможет помочь в этом вопросе, вы только травмируете его и испортите с ним отношения, которые еще дадут о себе знать в будущем. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт