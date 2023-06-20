Что нужно делать, если ребенка укусил клещ, змея или собака

Врач Егор Юрьян поделился рекомендациями для родителей, если их ребенка укусил клещ, змея или собака, сообщает "Газета.ru".

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Врач настоятельно рекомендует не пытаться самостоятельно удалять клеща. Для удаления паразита следует обратиться в медицинское учреждение, где профессионалы справятся с этой задачей.

Укусы змей, как правило, происходят в области рук, когда дети пытаются прикоснуться к пресмыкающемуся. В таких случаях очень важно незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Ребенку будут введены специальные сыворотки, а лечение будет проводиться в палате интенсивной терапии.