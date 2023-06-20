$83.99+0.3491.80+0.16

Врач РФ Егор Юрьян разъяснил, что нужно делать, если ребенка укусил клещ, змея или собака

Врач Егор Юрьян поделился рекомендациями для родителей, если их ребенка укусил клещ, змея или собака, сообщает "Газета.ru".

Что нужно делать, если ребенка укусил клещ, змея или собака
© Banki.loans

Врач настоятельно рекомендует не пытаться самостоятельно удалять клеща. Для удаления паразита следует обратиться в медицинское учреждение, где профессионалы справятся с этой задачей.

Укусы змей, как правило, происходят в области рук, когда дети пытаются прикоснуться к пресмыкающемуся. В таких случаях очень важно незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Ребенку будут введены специальные сыворотки, а лечение будет проводиться в палате интенсивной терапии.

Статистика показывает, что в 90% случаев детей кусают домашние собаки. Перед тем, как прикасаться к собаке, необходимо убедиться в ее безопасности. Если ребенок был укушен, важно проконсультироваться со специалистом. В большинстве случаев будет необходимо сделать прививку против бешенства.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители