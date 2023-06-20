Личный пример: почему в мире растет число детей с ожирением

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему гиподинамия, а также ожирение у детей и подростков становятся серьезной проблемой современности.

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Неспортивные дети

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Недавно я занимался в тренажерном зале. Рядом со мной тренировалась женщина, которая взяла с собой сына лет двенадцати. У мальчика не наблюдалось желания заниматься, зато был небольшой живот. В какой-то момент ребенок посмотрел на меня и спросил: "А можно повисеть на этой штуке?" – указав пальцем на турник. На мой вопрос: "А что, ты не знаешь, как эта "штука" называется?" – мальчик сказал, что нет. Для меня это было откровенным шоком. Я в его возрасте целыми днями мог заниматься на турниках и брусьях, а не то чтобы даже не знал, как эти снаряды называются. Но, как показывают практика и исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неспортивные дети – это не просто частое явление, а серьезная проблема.

Только вдумайтесь:

Согласно исследованию ВОЗ, большинство подростков в мире ведут малоподвижный образ жизни, что ставит под угрозу их будущее здоровье.

Из-за детской гиподинамии процент ожирения у подрастающего поколения неуклонно увеличивается. Сейчас в мире больше 300 миллионов детей и подростков с избытком массы тела.

Малоподвижный образ жизни существенно сказывается на физическом развитии ребенка. В первую очередь на опорно-двигательном аппарате, из-за чего возникают проблемы с суставами и позвоночником. Также с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, что приводит к снижению общей выносливости. Кроме того, хуже формируется иммунитет.

Почему так происходит и что с этим делать? Разбираем в этом материале.

Гаджеты

Мы живем в век современных и, главное, доступных технологий. С каждым годом их становится все больше, прогресс не остановить. Но это не значит, что нужно, например, бесконтрольно разрешать детям использовать те же смартфоны, планшеты или давать играть в приставки. Мой личный опыт отца показал, что, как только у ребенка появляется возможность заняться гаджетом, он практически отказывается от других видов деятельности. Причем это касается не только тренировок, но и всего остального. В частности, чтения книг, домашних дел и так далее.

Любой родитель, который понимает, что это реальная проблема, может спокойно ее решить, установив лимиты на использования устройств, причем на каждое конкретное приложение в отдельности. Например, на игры, которыми больше всего увлекаются дети. Это в первую очередь относится к подросткам. Что касается детей младшего возраста, то нет смысла покупать им смартфоны вообще. Дошкольный период, как и начальные классы, – это время максимального соприкосновения с миром, и оно должно быть тактильным, зрительным, активным. Здесь все также зависит от родителей.

Электросамокаты

На развитие гиподинамии влияют и другие современные технологии: электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и так далее. В целом от некоторых таких устройств действительно есть польза. Например, на гироскутерах хорошо развивается координация. Но по сравнению с нагрузкой на обычном самокате, велосипеде, роликах – разница колоссальная. Другими словами, предпочтение нужно отдавать тем средствам передвижения, где ребенок работает собственным телом.

Личный пример

Это, пожалуй, одна из самых больших проблем в развитии детей. Причем речь идет не только про умеренные физические нагрузки, но и серьезные спортивные занятия. Сложно мотивировать ребенка даже на пробежку или тренировку на турниках, если, например, папа сам ни разу не может подтянуться. Или, как я часто наблюдаю в фитнес-клубах, родители приводят детей на секции, наблюдают за ними, фотографируют. Но при этом даже не переодеваются, чтобы хотя бы походить на беговой дорожке, пока сын или дочь занимается в группе. Более того, львиная доля родителей в это время сидят в своих смартфонах. Рано или поздно такой пример станет аргументом у ребенка, почему он не хочет заниматься. Собственно, это как и с вредными привычками. Сложно рассказывать ребенку о вреде курения, если сам куришь.

Питание

Когда ребенок дошкольного возраста, практически все родители следят за его питанием. Но как только он становится старше, в рационе появляется много вредных продуктов. Причем их употребление оказывается бесконтрольным. Это и большое количество сладкого, в том числе газированных напитков, и чипсы, сухари, а также еда из фастфуд-ресторанов. К слову, именно из-за неправильного питания и происходит увеличение числа детей с избытком веса. Решать эту проблему нужно не только физическими нагрузками. Родители должны четко понимать, что ест их ребенок, и прививать здоровое питание с детства.

Но как это сделать, если ходить в рестораны быстрого питания целыми семьями для многих давно стало традицией? То есть снова остро встает вопрос воспитания и личного примера. Да, бывает и так, что ребенок сам покупает себе что-то вредное. Но и этот процесс можно контролировать, просто установив лимит на личные траты. Мы сегодня живем не в тяжелые девяностые годы, когда для многих детей любой прием пищи был в радость. Сейчас в школах организовано нормально питание, а остальное нужно не только контролировать, но и объяснять.