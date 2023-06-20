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Педиатр Исаева назвала бесполезные анализы, которые не стоит сдавать детям

Есть ряд анализов, которые могут быть неинформативны в том или ином случае, поэтому их сдача может оказаться бесполезным занятием. В частности, по словам главврача клиники «Детский доктор», педиатра Анны Исаевой, что назначение даже самых обычных и показательных анализов в некоторых случаях никак не влияют на тактику лечения.

Педиатр Исаева назвала бесполезные анализы, которые не стоит сдавать детям
© Runews24

Например, речь об общем анализе крови. Показатели могут многое рассказать о состоянии здоровья ребенка, но если анализ взят в первый день заболевания ОРВИ – окажутся бесполезны. Также неинформативным в этот период окажется общий анализ мочи.

Анализы крови и мочи перед прививкой, а также анализ кала на дисбактериоз также меняются со временем и не дают той информации, которая нужна для лечения.

Что касается анализа кала на условно-патогенную флору, он также будет бесполезен, если ребенок клинически здоров.

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