Психолог раскрыл, как справиться с неудачей на экзамене и добиться жизненного успеха
Лето для выпускников, абитуриентов, а также их родителей становится не порой отдыха, а временем преодоления стрессов и страхов. Как справиться со сложностями с наименьшими потерями, «ФедералПресс» рассказал уральский психолог Никита Романов.
«Если результаты экзаменов не соответствуют ожиданиям, то человек может столкнуться с огромным количеством сложных и неприятных чувств. На первый план здесь, безусловно, выходят страх и гнев. Так, например, подростка эмоциональная перегрузка, страх наказания, критики со стороны родственников может заводить в глухой тупик», – описывает ситуацию медицинский психолог филиала Свердловской областной клинической психиатрической больницы, клиники неврозов «Сосновый бор» Никита Романов.
Эксперт отмечает, что при неудачах, с которыми молодые люди, возможно, сталкиваются впервые, у них наблюдается переоценка собственной значимости в этом мире, формируется чувство вины, а на фоне рухнувших надежд формируется душевная пустота.
«Мы имеем глубочайшую рану в психике ребенка. Кстати, распутывая вышеуказанное чувство вины, мы, скорее всего, увидим подавленный гнев. Он может быть направлен как вовне, так и на себя. На фоне внутреннего (и внешнего) запрета на подобные эмоции он легко трансформируется в самобичевание и аутоагрессию (поведение, направленное на причинение вреда самому себе)», – предупреждает специалист.
Эксперт отмечает, что ребенок, оказавшийся в сложной ситуации, нуждается в обязательной поддержке.
«Старайтесь избегать резкой и негативной критики. Продемонстрируйте свою безусловную любовь и принятие. Ребенок не обязан оправдывать ничьих ожиданий. Чаще разговаривайте с ребенком. Пусть он поделится своими мыслями на тему экзаменов, а вы своими. Ситуация позади, и мы можем скатиться в конфликт, агрессию и депрессию. А можем извлечь невероятно ценный опыт, проанализировать зоны роста и прокачать их к следующему экзамену или его пересдаче», – советует Никита Романов.
Эксперт отмечает, что при изучении научной литературы и обобщения практики выделил несколько факторов, которые помогают достичь успеха как во время экзаменационной поры, так и во время учебы, а также работы.
«Первое – это самодисциплина и умение организовывать себя. Это больше про умение выстраивать приоритеты (что первостепенно, а что можно отложить), режим как труда, так и отдыха (что очень важно), осознание личных эмоций, целей и желаний. Второе – это принятие своих как «позитивных», так и «негативных» качеств. Это все не про «двуличность», а про многогранность и адаптивность. Третье – умение «быть собой», – подчеркивает Никита Романов.
Он поясняет, что нужно двигаться только к собственным целям и ограничивать влияние социума, в котором принято следовать общепринятым шаблонам.
«Не катастрофизируйте, столкнувшись с неудачей. Мир не рухнул. Вы все так же умны, красивы, талантливы и любимы. Экзамен – это пусть и важный, но лишь небольшой этап вашей интересной и яркой жизни. Катастрофы не произошло. Максимально важны дополнительные точки опоры. Ни один стул не устоит на одной ножке. Чем больше этих самых точек опоры, тем стабильнее ваша самооценка, меньше рисков уйти в ощущение провала и безысходности при утрате одной из этих «ножек». Помимо учебы, в вашей жизни есть еще и заботливые друзья, любящие (пусть даже порой и строгие) родители, любимая музыка в наушниках и пачка лайков в социальных сетях. Перед вами целый мир!» – уверен медицинский психолог Никита Романов.