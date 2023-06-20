Психолог раскрыл, как справиться с неудачей на экзамене

«Не катастрофизируйте, столкнувшись с неудачей. Мир не рухнул. Вы все так же умны, красивы, талантливы и любимы. Экзамен – это пусть и важный, но лишь небольшой этап вашей интересной и яркой жизни. Катастрофы не произошло. Максимально важны дополнительные точки опоры. Ни один стул не устоит на одной ножке. Чем больше этих самых точек опоры, тем стабильнее ваша самооценка, меньше рисков уйти в ощущение провала и безысходности при утрате одной из этих «ножек». Помимо учебы, в вашей жизни есть еще и заботливые друзья, любящие (пусть даже порой и строгие) родители, любимая музыка в наушниках и пачка лайков в социальных сетях. Перед вами целый мир!» – уверен медицинский психолог Никита Романов.