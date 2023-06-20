Подростки смогут устраиваться на работу без согласия органов опеки и прохождения медосмотра

Новые правила трудоустройства несовершеннолетних позволят подросткам устраиваться на работу без согласия органов опеки и попечительства и прохождения медосмотра. Закон об этом публикует "Российская газета".

Теперь для заключения трудового договора с подростком достаточно согласия одного из его родителей или законного представителя. Согласие органов опеки нужно лишь в случае, если речь идет о тех, кто воспитывается в учреждениях для детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения. "Но и в этом случае может быть использовано согласие законных представителей, если у ребенка есть родственники, к примеру, бабушка", - поясняет профессор департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ, профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова. На получение согласия от органов опеки раньше требовалось несколько месяцев. Отказ от этого документа экономит время детей и их родителей на сбор всех документов для трудоустройства.

Получение согласия органов опеки занимало несколько месяцев. Отмена требования сэкономила подросткам время

То же можно сказать о медосмотре, на который подростки тратили несколько дней, а работодателям приходилось его оплачивать. "Дети сейчас каждый год проходят диспансеризацию в школе", - напоминает Буянова. Ее результаты решено использовать при трудоустройстве несовершеннолетних.