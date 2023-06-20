Педиатр рассказала, какие анализы бесполезны для детей

Родители готовы на все, чтобы ребенок выздоровел, но некоторые анализы для эффективного лечения не нужны. Их E1.RU назвала педиатр Анна Исаева.

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По словам специалиста, общий анализ крови может быть неинформативным, если сдать его в первый день ОРВИ. Общий анализ мочи не стоит сдавать "заодно", поскольку изменения могут быть связаны с гигиеной перед сдачей анализа, а не с воспалениями мочеполовой системы.

Перед прививкой не всегда необходимо сдавать кровь. Если ребенок болел или если врач замечал у него отклонения в анализе крови, это действительно нужно. Здоровым детям без показаний такое исследование не нужно.

Анализ кала на дисбактериоз полностью бесполезен, поскольку результат в разные дни будет разным. На условно-патогенную флору кал проверять не стоит, если у ребенка нет признаков кишечной инфекции.

Анализ по Осипову Исаева назвала самым бесполезным, поскольку в его рамках по капле биологической жидкости определяют всю микробиоту кишечника, которая включает в себя более 50 видов грибов, бактерий и вирусов.

Не стоит, по мнению врача, делать ребенку и анализ на иммуноглобулин G (IgG) к аллергенам. Он не дает никакой информации, кроме как подтверждения факта, что человек контактировал с аллергеном.

Контрольный рентген грудной клетки, по актуальным данным, также не требуется, если назначено правильное лечение, которое привело к успешному выздоровлению. Не стоит и делать повторный экспресс-тест на стрептококк, поскольку во время лечения он не показателен, а некомпетентный врач или родители по его итогам могут отменить антибиотик, который выписали ребенку.