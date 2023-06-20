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Педиатр Исаева рассказала, какие анализы бесполезны для детей

Родители готовы на все, чтобы ребенок выздоровел, но некоторые анализы для эффективного лечения не нужны. Их E1.RU назвала педиатр Анна Исаева.

Педиатр рассказала, какие анализы бесполезны для детей
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По словам специалиста, общий анализ крови может быть неинформативным, если сдать его в первый день ОРВИ. Общий анализ мочи не стоит сдавать "заодно", поскольку изменения могут быть связаны с гигиеной перед сдачей анализа, а не с воспалениями мочеполовой системы.

Перед прививкой не всегда необходимо сдавать кровь. Если ребенок болел или если врач замечал у него отклонения в анализе крови, это действительно нужно. Здоровым детям без показаний такое исследование не нужно.

Анализ кала на дисбактериоз полностью бесполезен, поскольку результат в разные дни будет разным. На условно-патогенную флору кал проверять не стоит, если у ребенка нет признаков кишечной инфекции.

Какие анализы нужно сдавать при синдроме хронической усталости

Анализ по Осипову Исаева назвала самым бесполезным, поскольку в его рамках по капле биологической жидкости определяют всю микробиоту кишечника, которая включает в себя более 50 видов грибов, бактерий и вирусов.

Не стоит, по мнению врача, делать ребенку и анализ на иммуноглобулин G (IgG) к аллергенам. Он не дает никакой информации, кроме как подтверждения факта, что человек контактировал с аллергеном.

Контрольный рентген грудной клетки, по актуальным данным, также не требуется, если назначено правильное лечение, которое привело к успешному выздоровлению. Не стоит и делать повторный экспресс-тест на стрептококк, поскольку во время лечения он не показателен, а некомпетентный врач или родители по его итогам могут отменить антибиотик, который выписали ребенку.

Ранее "Рамблер" писал об анализе риска смертельных заболеваний.

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