Правда ли, что родители мальчиков стареют быстрее

Десятилетиями ученые изучали вопрос о влиянии детей на жизнь их родителей. Ходит множество мифов и слухов о том, как пол ребенка сказывается на здоровье и внешнем виде его мамы и папы.

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Кто-то убежден, что этот фактор не играет роли, а кто-то, напротив, уверен, что пол чада может оказать влияние на процесс старения его родителей.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из Карлова университета в Праге и Колумбийского университета в Нью-Йорке провели комплексное исследование когнитивного старения, в котором приняли участие свыше 13 тысяч человек в возрасте 50 лет и старше. Исследование проводилось на протяжении 14 лет. Эксперты проанализировали исходные когнитивные показатели подопытных и скорость снижения когнитивных функций. Испытуемые регулярно проходили когнитивные тесты, которые оценивали их умственные способности: память, концентрацию, мышление и понимание.

Кроме того, ученые уделили внимание социально-демографическим факторам. В ходе работы экспертам удалось установить, как на когнитивное здоровье родителей влияет наличие хотя бы одного сына. В исследовании приняли участие 82,3% родителей, у которых был хотя бы один сын. 61,6% респондентов были женщинами.

Изучив все необходимые данные, ученые пришли к выводу, что рождение сыновей действительно негативно сказывается на здоровье родителей. При этом специалисты подчеркнули, что скорее всего это связано не с биологическими факторами, а с отношениями внутри семей. Закономерности, подтверждающие вывод ученых, были актуальны как для матерей, так и для отцов.

Специалисты также установили, что у родителей нескольких мальчиков когнитивные способности снижались в разы быстрее, чем у родителей девочек. Кроме того, ученым стало известно, что матери сыновей в среднем весят больше, чем те, у кого есть дочери, в течение длительного времени после беременности.

При этом эксперты подчеркнули, что учитывали всех имеющихся у родителей детей, вне зависимости от того, были они биологическими или приемными.