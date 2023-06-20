Врач: дети тяжелее взрослых переносят отравление

Терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин объяснил, что дети тяжелее взрослых переносят отравление, поскольку в детском организме быстрее происходит обезвоживание.

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«От начала заболевания до тяжёлой стадии обезвоживания может пройти несколько часов. Потому что детский организм меньше, у него очень быстро происходит истощение», — сообщил врач в беседе с телеканалом «360».

Так врач прокомментировал сообщение Роспотребнадзора по Иркутской области о том, что причиной вспышки кишечной инфекции в Братске после употребления шаурмы стала бактерия сальмонелла. Уточняется, что пострадали 22 ребёнка.

Кондрахин отметила, что в целом болезнь у всех протекает сложно. Возможны воспаления желудка, толстого, тонкого кишечника, повышение температуры.

По его словам, важно вовремя поставить диагноз и начать лечение.