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Врач Кондрахин: дети тяжелее взрослых переносят отравление

Терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин объяснил, что дети тяжелее взрослых переносят отравление, поскольку в детском организме быстрее происходит обезвоживание.

Врач: дети тяжелее взрослых переносят отравление
© Unsplash

«От начала заболевания до тяжёлой стадии обезвоживания может пройти несколько часов. Потому что детский организм меньше, у него очень быстро происходит истощение», — сообщил врач в беседе с телеканалом «360».

Так врач прокомментировал сообщение Роспотребнадзора по Иркутской области о том, что причиной вспышки кишечной инфекции в Братске после употребления шаурмы стала бактерия сальмонелла. Уточняется, что пострадали 22 ребёнка.

Кондрахин отметила, что в целом болезнь у всех протекает сложно. Возможны воспаления желудка, толстого, тонкого кишечника, повышение температуры.

По его словам, важно вовремя поставить диагноз и начать лечение.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по составлению рациона для выпускников. В частности, перед экзаменами могут быть полезны продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, глицина, лецитина и витамина К.

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