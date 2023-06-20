Признаки развития дислексии у ребенка

По разным оценкам, от 5% до 10% населения планеты может страдать дислексией. При этом зачастую расстройство диагностируют именно в детстве.

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О том, как распознать дислексию, и на какие симптомы стоит обратить внимание, "Рамблеру" рассказали детский нейропсихолог Юлия Клим и врач общей практики Максим Елисеев.

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По словам Юлии Клим, при дислексии дети не могут читать целыми словами, поэтому они не либо понимают прочитанного, либо понимают, но только частично. Расстройство проявляется, когда ребенок угадывает начало или окончание слова, переставляет слова или слоги местами, пропускает или заменяет буквы. Помимо этого, стоит обратить внимание, читает ли ребенок слова по буквам либо, наоборот, делает это торопливо, и есть ли плавность в произношении.

Признаками нарушения в речевом развитии могут служить в том числе сложности в изучении алфавита, запоминании букв, коротких детских стишков, неправильное произношение знакомых слов, обращает внимание врач общей практики Максим Елисеев. В более старшем возрасте у детей с дислексией наблюдаются медленное чтение, трудности при произношении новых слов и ошибки в процессе чтения.

Дислексия не может быть обозначена в 1-м классе, особенно когда ребенок только поступил в школу и начинает обучаться чтению, обращает внимание Юлия Клим. Как правило, о расстройстве можно говорить с 8 лет. При этом для оказания ребенку помощи в овладении техники чтения нужно понимать причину трудностей.

Во-первых, речь может идти о сложностях в серийной организации движений, когда нужно моторно переключаться с одного движения на другое.

"Потому что при чтении мы всегда двигаемся, мы производим движения речевым аппаратом. Если мы не будем двигаться, то не сможем прочитать ни одного слова". Юлия Клим Детский нейропсихолог

Во-вторых, проблема может заключаться в переработке зрительной информации, когда ребенок попросту путает образ буквы и, соответственно, не может прочитать слово правильно. Третья сложность связывается с переработкой слуховой информации, когда ребенок не чувствует интонацию, присутствует рваное чтение без ритма.

"Иногда трудность может заключаться в том, что у ребенка не сформирован речевой выдох. Для того, чтобы чтение было непрерывное, нужно сделать глубокий выдох, и он должен быть долгим, иначе чтение будет прерываться". Юлия Клим Детский нейропсихолог

Для того, чтобы выявить причину трудностей чтения, нужно сводить ребенка к нейропсихологу и провести нейродиагностику, отмечает Юлия Клим. Специалист грамотно проведет диагностику, расскажет о слабых и сильных сторонах ребенка и поможет выявить причину дислексии.