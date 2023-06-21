$84.23+0.2592.07+0.28

"Родительский день": чем можно побаловать ребенка в летнем лагере

Специалисты Всероссийского детского центра "Орленок" рассказали, чем можно угощать детей, а каких продуктов лучше избегать.

"Родительский день": чем можно побаловать ребенка в летнем лагере
© СОВА

По их словам, многие родители переживают за своих детей, поэтому передают им разные гостинцы. Однако многое из этого в летнем лагере запрещено.

Так, передать ребенку можно:

  • фрукты мытые - яблоки, груши, мандарины, апельсины, бананы, киви;
  • воду (питьевую, бутилированную, негазированную);
  • соки фруктовые и овощные, нектары;
  • хлебобулочные изделия;
  • орехи (кроме арахиса), сухофрукты;
  • мучные кондитерские изделия;
  • печенье, вафли, мини-кексы, пряники;
  • кондитерские изделия - ирис тираженный, зефир, кондитерские батончики, конфеты, кроме карамели.

Родителям стоит обратить внимание, что все продукты, кроме фруктов, должны быть с действующими сроками годности в потребительской упаковке промышленного изготовления

Категорически запрещено привозить детям в лагере:
  • торты и пирожные с кремом;
  • домашнюю еду, в том числе пирожки;
  • грибы и блюда из них;
  • сырокопченые изделия и колбасы;
  • жаренную во фритюре еду и картошку-фри;
  • блюда из мяса, рыбы, птицы, роллы;
  • газированные напитки и воду, квас;
  • жевательные резинки;
  • фреши, морсы - холодные напитки из ягод и фруктов, не прошедшие обработку;
  • картофельные и кукурузные чипсы.

Специалисты Роспотребнадзора и НИИ Питания напомнили, что у детей в лагере полноценное и разнообразное питание, рацион заранее составляют диетологи в соответствии с потребностями, с соблюдением соотношения жиров, белков и углеводов и с учетом всех требований СанПиН. Так, именно поэтому продукты от родителей могут нарушить сбалансированный режим питания детей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители