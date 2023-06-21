"Родительский день": чем можно побаловать ребенка в летнем лагере
Специалисты Всероссийского детского центра "Орленок" рассказали, чем можно угощать детей, а каких продуктов лучше избегать.
По их словам, многие родители переживают за своих детей, поэтому передают им разные гостинцы. Однако многое из этого в летнем лагере запрещено.
Так, передать ребенку можно:
- фрукты мытые - яблоки, груши, мандарины, апельсины, бананы, киви;
- воду (питьевую, бутилированную, негазированную);
- соки фруктовые и овощные, нектары;
- хлебобулочные изделия;
- орехи (кроме арахиса), сухофрукты;
- мучные кондитерские изделия;
- печенье, вафли, мини-кексы, пряники;
- кондитерские изделия - ирис тираженный, зефир, кондитерские батончики, конфеты, кроме карамели.
Родителям стоит обратить внимание, что все продукты, кроме фруктов, должны быть с действующими сроками годности в потребительской упаковке промышленного изготовления
- торты и пирожные с кремом;
- домашнюю еду, в том числе пирожки;
- грибы и блюда из них;
- сырокопченые изделия и колбасы;
- жаренную во фритюре еду и картошку-фри;
- блюда из мяса, рыбы, птицы, роллы;
- газированные напитки и воду, квас;
- жевательные резинки;
- фреши, морсы - холодные напитки из ягод и фруктов, не прошедшие обработку;
- картофельные и кукурузные чипсы.
Специалисты Роспотребнадзора и НИИ Питания напомнили, что у детей в лагере полноценное и разнообразное питание, рацион заранее составляют диетологи в соответствии с потребностями, с соблюдением соотношения жиров, белков и углеводов и с учетом всех требований СанПиН. Так, именно поэтому продукты от родителей могут нарушить сбалансированный режим питания детей.