"Родительский день": чем можно побаловать ребенка в летнем лагере

Специалисты Всероссийского детского центра "Орленок" рассказали, чем можно угощать детей, а каких продуктов лучше избегать.

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По их словам, многие родители переживают за своих детей, поэтому передают им разные гостинцы. Однако многое из этого в летнем лагере запрещено.

Так, передать ребенку можно:

фрукты мытые - яблоки, груши, мандарины, апельсины, бананы, киви;

воду (питьевую, бутилированную, негазированную);

соки фруктовые и овощные, нектары;

хлебобулочные изделия;

орехи (кроме арахиса), сухофрукты;

мучные кондитерские изделия;

печенье, вафли, мини-кексы, пряники;

кондитерские изделия - ирис тираженный, зефир, кондитерские батончики, конфеты, кроме карамели.

Родителям стоит обратить внимание, что все продукты, кроме фруктов, должны быть с действующими сроками годности в потребительской упаковке промышленного изготовления

торты и пирожные с кремом;

домашнюю еду, в том числе пирожки;

грибы и блюда из них;

сырокопченые изделия и колбасы;

жаренную во фритюре еду и картошку-фри;

блюда из мяса, рыбы, птицы, роллы;

газированные напитки и воду, квас;

жевательные резинки;

фреши, морсы - холодные напитки из ягод и фруктов, не прошедшие обработку;

картофельные и кукурузные чипсы. Категорически запрещено привозить детям в лагере: