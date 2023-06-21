Как распознать наличие вредных привычек у подростка

Все родители хотят оградить своих детей от вредных привычек, однако именно летом, когда школьники чувствуют больше свободы, они чаще всего впервые встречаются с сигаретами и алкоголем. Главный методист департамента дополнительного образования SportZania Полина Васина рассказала RuNews24.ru, как узнать, что у ребенка появились неблагоприятные увлечения.

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Чаще всего увлечение вредными привычками у подростков начинается с желания казаться более взрослым. Особенно часто это случается в семьях, где курит или выпивает авторитетный для ребенка взрослый. В таком случае курение и алкоголь будут ассоциироваться с «успешным взрослым человеком».

Также встреча с вредными привычками происходит, когда подросток хочет принадлежать к определённой группе. В таком случае если все в компании будут, например, курить, то ребенок может почувствовать себя «белой вороной», поэтому захочет исправить эту ситуацию и стать таким как все.

Полина Васина отмечает, что в современном мире распознать наличие вредных привычек стало сложнее, поскольку электронные сигареты не оставляют едкого запаха, однако и их можно выявить.

«Узнать о развитии вредной привычки поможет ваша внимательность: наличие глицериновых следов на одежде и новый сладкий аромат в комнате подростка – явные признаки курения электронных сигарет, так как жидкости от испарителей нередко протекают и оставляют следы и едкий приторный запах», - отметила эксперт.

Признаками употребления алкоголя являются специфический запах, покраснение глаз и неестественное поведение ребенка.