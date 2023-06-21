Психолог назвала плюсы и минусы детских лагерей

Поездка в детский лагерь может стать как важным этапом в развитии ребенка, так и привести к стрессу+. Об этом в интервью «Слово и Дело» рассказала детский психолог и продюсер Ирина Золотова.

© Слово и Дело

К вопросу о поездке ребенка в лагерь нужно подходить ответственно. В первую очередь родители должны оценить, насколько их чадо обладает навыками самообслуживания, способно на длительную разлуку с ними и легко социализируется с детьми.

Видео дня

Психолог Ирина Золотова обращает внимание, что обычно дети в возрасте 7-8 лет уже готовы на неделю остаться без мамы и папы под присмотром вожатого. В этом возрасте лагерь дает много плюсов, и самый главный из них – изучение элементарного механизма взаимоотношений, в том числе и без вмешательства родителей.

«Он учится решать проблемы без нахождения в охраняемой среде дома и школы, получает опыт, который будет очень полезен ему в дальнейшей жизни. Лагерь – это уникальная возможность детям пообщаться со сверстниками из других городов или стран. Ребенок расширяет кругозор, узнает новые культуры и менталитеты, подтверждает и развивает свою самооценку. Все это особенно полезно для детей, которые общительны и любознательны. Также детский лагерь – это отличный способ для ребенка избавиться от монотонности домашней атмосферы и занятости учебой, которая иногда может вывести из равновесия», – объяснила детский психолог.

Время, проведенное вдали от дома и родителей также может помочь ребенку стать более уверенным в себе, отметила Ирина Золотова.

Распорядок дня в лагерях заполнен множеством развлечений, направленных на работу в команде. И это, может быть, как плюсом в процессе развития ребенка, так и минусом.

«Не все дети любят активный отдых и командную работу, поэтому могут изнемогать от физических нагрузок. Некоторые дети могут испытывать чувство дискомфорта, когда попадают в новое место и не в состоянии быстро все освоить», – пояснила психолог.

Специалист также обратила внимание, что не меньшим стрессом для ребенка может обернуться длительное нахождение вдали от дома. Многие учащиеся начальных классов испытывают беспокойство и не могут принять необходимость отлучения от родных.