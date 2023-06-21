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Как научить ребенка обращаться с деньгами

Финансовой грамотности в школе не учат, но это может сделать родитель. Именно он помогает в формировании правильных финансовых привычек, но для этого сам он должен уметь распоряжаться финансами.

Как научить ребенка обращаться с деньгами
© Unsplash

В материале “Рамблера” — о том, как отвечать на капризы ребенка и учить его обращению с деньгами.

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Подавайте хороший пример

Не секрет, что дети копируют поведение своих родителей. Если вы ходите с ребенком по магазинам, подавайте ему хороший пример финансовой грамотности и проговаривайте все свои действия. “Эту вещь я себе не возьму, мне надо на нее накопить, а вот это я могу себе позволить”, — такие фразы формируют правильные финансовые привычки.

Привычки, из-за которых не получается накопить

Не идите на поводу у всех “хочу”

Истерики в магазинах из-за того, что ребенку что-то не купили — совершенно нормальная практика. И здесь важно успокоиться и договориться. В стрессовой ситуации это может быть сложно, и договориться можно после того, как все успокоятся.

Дело в том, что у детей нет чувства меры, они могут хотеть буквально каждую вещь в магазине и идеализировать ее. Предложите ребенку подумать и пообещайте купить вещь через два дня. Если он вспомнит о ней, значит она действительно ему нужна.

Карманные расходы на месяц

Определите сумму, которую вы готовы давать на карманные расходы на месяц и учите ребенка распоряжаться деньгами. Пусть рассчитывает, сколько он может потратить, откладывает на что-то или наоборот тратит все на игрушки и развлечения. Однако не стоит включать в карманные расходы базовые потребности: еду, транспорт, теплые вещи и мобильную связь. Все это оплачивайте отдельно, а остальное отнесите к категории развлечения.

Если первые карманные деньги он потратит на конфеты и игрушки, будьте терпеливы — это нормально. Со временем малыш научится планировать расходы.

Учите копить

Если ваш ребенок хочет какую-то дорогую вещь, то сядьте вместе с ним и составьте план того, как он может получить нужную сумму. Возможно, ему придется долго откладывать на это, и когда он увидит срок, он передумает. А может он хочет помочь летом у бабушки на даче и вы готовы ему за это заплатить. Кроме того, если близко праздники, он может попросить родственников подарить деньги. Рассматривайте разные выходы из ситуации и составьте детальный план, если ребенок действительно хочет что-то купить.

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