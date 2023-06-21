Тестостерон оказался способным усиливать контроль эмоций у подростков

Исследование, в котором участвовал 71 доброволец, показало, что в период с 14 до 17 лет тестостерон способствует участию префронтальной коры мозга в контроле над эмоциями человека. По достижению возраста 20 лет более высокие уровни тестостерона связаны с меньшей активностью префронтальной коры и со снижением ее контроля над эмоциями. Таким образом, в отличие от подросткового периода, в молодом возрасте тестостерон, больше не связанный с половым развитием, может препятствовать контролю над эмоциями. Префронтальная кора - это передняя часть мозга, связанная с личностью, волей и принятием решений.