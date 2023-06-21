Тестостерон оказался способным усиливать контроль эмоций у подростков
Тестостерон оказывает противоположный эффект на контроль эмоций префронтальной корой у взрослых и подростков. Статья об этом опубликована в Developmental Science.
Исследование, в котором участвовал 71 доброволец, показало, что в период с 14 до 17 лет тестостерон способствует участию префронтальной коры мозга в контроле над эмоциями человека. По достижению возраста 20 лет более высокие уровни тестостерона связаны с меньшей активностью префронтальной коры и со снижением ее контроля над эмоциями. Таким образом, в отличие от подросткового периода, в молодом возрасте тестостерон, больше не связанный с половым развитием, может препятствовать контролю над эмоциями. Префронтальная кора - это передняя часть мозга, связанная с личностью, волей и принятием решений.
Полученные данные свидетельствуют о том, что функция тестостерона меняется у людей в подростковом и взрослом возрасте. Авторы отмечают, что многие расстройства настроения, как правило, возникают в подростковом возрасте, и дополнительные исследования могут показать, могут ли быть связаны с этим изменения во взаимодействии между тестостероном и мозгом.
«Тестостерон обычно ассоциируется с агрессией или доминантным поведением, тогда как на самом деле он играет многогранную роль в разные периоды развития», — говорит Анна Тиборовска из Университет Неймегена.
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