Как не подцепить клеща на прогулке с детьми

Роспотребнадзор: ребёнок может не заметить укус насекомого во время прогулки. Многие с нетерпением ждали лета, чтобы наконец-то отправиться семьёй на природу, прогуляться по лесу и отдохнуть на дачных участках. Но благоприятные погодные условия способствуют активизации клещей, которые, просыпаясь, активно размножаются и становятся агрессивными. И если взрослые уже могут себя защитить от кровососов, то меленькие дети находятся в группе риска.

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Как гулять c детьми

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Если вы гуляете с карапузом в парке или в лесу, то лучше нести малыша на руках или перевозить в коляске. В первую очередь это защитит его от лишнего контакта с травой под ногами.

Специалисты советуют двигаться по центральной части дорожек, чтобы не задевать телом траву и кусты. В идеале нужно обработать аэрозольными средствами нижние детали коляски, чтобы отпугнуть клещей.

С детьми постарше можно уже напрямую поговорить о клещах. Ему стоит объяснить, как безопасно гулять на территории, где может быть кровосос. Перед прогулкой его можно научить обрабатывать одежду и кожу средствами от насекомых.

Если вы гуляете с ребёнком, то можно осматривать его каждые 30 минут. Он сам может и не заметить на себе насекомого.

Куда любят кусать клещи

После каждой прогулки в парке и отдыха на природе нужно осматривать своё тело. Кандидат биологических наук и эксперт по выживанию Антон Москаев посоветовал проверять в первую очередь эти места:

подмышки и внутренние части предплечий;

шею;

пах;

за ушами;

живот.

Опасные симптомы укуса клеща

В России вовсю активничают клещи — эти опасные для человека насекомые проснулись во всех регионах страны уже в апреле и с тех пор угрожают местным жителям многочисленными болезнями. Передают инфекции клещи через укус, который не всегда можно почувствовать и заметить, предупредила специалист сервиса DocMa Надежда Крикота.

Если вам кажется, что насекомое вас всё-таки укусило, хотя сам момент укуса вы не видели, проверьте, нет ли у вас этих симптомов:

Покраснение и отёчность на месте укуса.

Повышение температуры тела.

Общее ухудшение самочувствия — сюда можно отнести озноб, вялость, недомогание, сонливость и прочее.

Приступы тошноты.

Светобоязнь — она проявляется неприятной реакцией на свет, причём неважно, дневной он или искусственный.

Высыпания в виде пятен или узелков.

Ломота в суставах и затруднения движения.

Изменение настроения, эмоциональная неустойчивость или тревожность.

Изменение восприятия реальности в виде галлюцинаций.

Проблемы и нарушения в организме из-за укуса клеща

Обычно во время укуса в организм человека проникают инфекции и бактерии, которые приводят к различным заболеваниям, нарушениям и отклонениям. В России чаще всего встречаются клещевой энцефалит, туляремия и клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма.

Боррелиоз переносят 30–40% клещей, поэтому попасть на него очень просто. Инкубационный период длится от суток до шести месяцев, но для большинства людей он составляет две недели.