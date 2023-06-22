5 действенных ритуалов, которые помогут уложить ребенка спать
Младенцы на грудном вскармливании хороши тем, что гарантированно засыпают с грудью. Хотя, конечно же, исключения встречаются. Но когда малыши подрастают и отказываются от груди, укладывать становится все сложнее, и чем старше ребенок, тем чаще приходится идти на хитрости, шантаж и даже угрозы. Но что делать, если хочется, чтобы укладывание ребенка перестало быть пыткой для всех участников процесса.
На самом деле решение есть, "Рамблер" предлагает несколько вечерних ритуалов. которые помогут настроить ребенка на сон и без проблем уложить в кроватку.
Что важно для любого ребенка
При всей детской спонтанности им нравится, когда все идет своим чередом, они привыкают к определенному порядку, это их успокаивает и дает ощущение стабильности в жизни. Поэтому так важно перед сном все действия совершать в последовательности, которая повторяется изо дня в день.
В зависимости от возраста сонный ритуал может меняться, к этому тоже нужно быть готовыми. Дети растут, у них появляются новые потребности, и то, что работало раньше, может оказаться не эффективным.
Общая схема
За пару часов до сна нужно начинать "замедлять" ребенка. Выключайте мультики, если разрешаете ему их смотреть, забирайте гаджеты, предлагайте спокойные игры. Это могут быть кубики, конструкторы, пазлы, но не прятки, прыжки и другие игры, которые вызывают бурю эмоций.
Вечерние часы перед сном можно организовать таким образом:
- Собираем игрушки, раскладываем из по местам. Сначала вместе с ребенком, но чем старше ребенок становится, тем больше ему можно доверять делать что-то самостоятельно.
- Купаемся в ванной. Чистим зубы.
- Надеваем любимую пижамку. При этом не забывайте говорить о том, что вы готовитесь ко сну и это самое лучше, что только можно сделать вечером.
- Кульминация сонного ритуала.
- Сон - это не только полезно, но и наконец-то.
Что может стать сонным ритуалом
- Массаж. Но не настоящий, как у профессионального массажиста, а легкий, достаточно поглаживающих движений. Наблюдайте за ребенком, ему должно быть приятно, но не щекотно, иначе развеселиться и сон отодвинется во времени.
- Колыбельная. К колыбельной можно приучать ребенка, когда он совсем еще младенец. Но здесь важна ваша настойчивость и последовательность.
- Сказка. Вы можете рассказывать сказки сами, а можете читать книжку, причем есть даже специальные книжки.
- Диафильм. Вспомнить собственное детство и показать ребенку настоящую сказку, помогут диафильмы. Раньше фильмоскопы были практически в каждой советской и постсоветской семье, сейчас их можно поискать на площадках для продажи всего на свете. Считается, что просмотр диафильмов - развлечение для детей от пяти лет, но попробовать можно и с трехлеткой.
- Игрушка. Играть в кроватке разрешать не нужно, можно только уложить самую любимую или "капризную" игрушку рядом, чтобы она тоже скорее "засыпала", и даже спеть ей колыбельную песенку.