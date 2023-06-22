5 действенных ритуалов, которые помогут уложить ребенка спать

Младенцы на грудном вскармливании хороши тем, что гарантированно засыпают с грудью. Хотя, конечно же, исключения встречаются. Но когда малыши подрастают и отказываются от груди, укладывать становится все сложнее, и чем старше ребенок, тем чаще приходится идти на хитрости, шантаж и даже угрозы. Но что делать, если хочется, чтобы укладывание ребенка перестало быть пыткой для всех участников процесса.

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На самом деле решение есть, "Рамблер" предлагает несколько вечерних ритуалов. которые помогут настроить ребенка на сон и без проблем уложить в кроватку.

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Что важно для любого ребенка

При всей детской спонтанности им нравится, когда все идет своим чередом, они привыкают к определенному порядку, это их успокаивает и дает ощущение стабильности в жизни. Поэтому так важно перед сном все действия совершать в последовательности, которая повторяется изо дня в день.

В зависимости от возраста сонный ритуал может меняться, к этому тоже нужно быть готовыми. Дети растут, у них появляются новые потребности, и то, что работало раньше, может оказаться не эффективным.

Общая схема

За пару часов до сна нужно начинать "замедлять" ребенка. Выключайте мультики, если разрешаете ему их смотреть, забирайте гаджеты, предлагайте спокойные игры. Это могут быть кубики, конструкторы, пазлы, но не прятки, прыжки и другие игры, которые вызывают бурю эмоций.

Вечерние часы перед сном можно организовать таким образом:

Собираем игрушки, раскладываем из по местам. Сначала вместе с ребенком, но чем старше ребенок становится, тем больше ему можно доверять делать что-то самостоятельно. Купаемся в ванной. Чистим зубы. Надеваем любимую пижамку. При этом не забывайте говорить о том, что вы готовитесь ко сну и это самое лучше, что только можно сделать вечером. Кульминация сонного ритуала. Сон - это не только полезно, но и наконец-то.

Что может стать сонным ритуалом