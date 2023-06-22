Петрановская: от какого поведения детей родителей «выносит» чаще всего

От какого поведения детей родителей «выносит» чаще всего?

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Часто нас бесят в детях те проявления, которые в нашем детстве были под запретом.

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«Я никогда не спорила с мамой — дочь постоянно пререкается», «Ребенок стоит на голове — мне никогда бы не позволили так себя вести (иногда те же самые люди, то есть мои родители, ставшие бабушкой и дедушкой)», «В моем детстве даже мысли не могло возникнуть, чтобы пойти в школу с несделанными уроками — а ему нормально», «Я бы никогда не требовала у родителей дорогой покупки, зная, что сейчас сложно с деньгами — моим детям вынь да положь».

Мы, будучи детьми, даже представить себе не могли, что так можно. Интересно, почему? Что такое мы считывали со своих взрослых, что даже не пытались спорить, шалить, отлынивать, требовать? Боялись наказания? Не хотели лишний раз привлекать внимание, нарываться на нотации ? Берегли и так измученную маму? Опасались, что родители начнут ссориться?

У наших взрослых были свои «больные мозоли», они могли не переносить крика, или вранья, или дорожили одеждой, или боялись вызова в школу.

Внутри каждого из нас есть ребенок, который когда-то решил: нет, только не это, этого я точно не буду делать. Это — угроза мне, или родителям, или миру в семье, или их любви ко мне. Когда наши собственные дети делают «то самое», происходит вот что: ребенок внутри нас очень пугается. Этот страх мы можем чувствовать напрямую: «ох, нас сейчас отсюда выгонят, позор». Или он может прикрываться гневом: «Ты что, не понимаешь, что ТАК — нельзя?!» Или ревность: «Ему можно, а мне нельзя было?»

Это неприятно, но беда не в этом, а в том, что когда ребенок внутри нас так сильно испуган и/или зол, мы не можем быть взрослыми и спокойно выбирать реакцию на поведение ребенка: принимать, прекращать или изменять. В других ситуациях вполне можем, поэтому не фиксируемся на них.