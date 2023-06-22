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Педиатр: детям не нужна стерильная атмосфера

Педиатр клиники DocDeti Анастасия Конторович заявила, что в развитии иммунной системы очень важен баланс, и детям не нужна стерильная атмосфера.

Педиатр: детям не нужна стерильная атмосфера
© Unsplash

«Наш иммунитет — сложная штука, он формируется ещё внутриутробно, независимо от того, будет ли дома стерильно или очень грязно», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в последнее время специалисты обратили внимание на то, что есть связь между снижением риска аллергических заболеваний у детей и активным контактированием с микробами.

«Не стоит зацикливаться на стерильности вокруг ребёнка. Но забывать о безопасности, которую обеспечивает гигиена, тоже не стоит, так как не всякая грязь может быть безопасной», — добавила Конторович.

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