Педиатр: детям не нужна стерильная атмосфера
Педиатр клиники DocDeti Анастасия Конторович заявила, что в развитии иммунной системы очень важен баланс, и детям не нужна стерильная атмосфера.
«Наш иммунитет — сложная штука, он формируется ещё внутриутробно, независимо от того, будет ли дома стерильно или очень грязно», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, в последнее время специалисты обратили внимание на то, что есть связь между снижением риска аллергических заболеваний у детей и активным контактированием с микробами.
«Не стоит зацикливаться на стерильности вокруг ребёнка. Но забывать о безопасности, которую обеспечивает гигиена, тоже не стоит, так как не всякая грязь может быть безопасной», — добавила Конторович.