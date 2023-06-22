Чем занять детей на каникулах
Когда нет возможности отправить чадо на море или к бабушке в деревню на все лето, родители сетуют: «Снова просидит все каникулы в телефоне!» При этом предлагают интересные альтернативы для детей лишь немногие мамы и папы.
Чтобы заставить малыша или подростка отложить гаджет, придется постараться.
Во-первых, занятие должно понравиться ребенку, а не быть обязанностью, иначе он постарается отделаться побыстрее и вернуться к экрану телефона.
Во-вторых, говорить чаду о пользе спорта, если вы сам проводите вечера за просмотром сериала. Станьте примером для наследников и инициатором активных игр.
Больше движения
Даже если ребенок считает, что не любит спорт, его можно увлечь активными играми. Например, мальчики с радостью поиграют в футбол с отцом, а на выходных отправляйтесь на долгую прогулку по парку или лесу, которая закончится пикником. Такие способы провести время зарядят бодростью и помогут обрести новые впечатления. Пробуйте новое вместе: велосипеды, самокаты, походы с палатами, плавание — пусть каждый уикэнд станет активным и увлекательным. Тогда отдых пойдет на помощь не только телу, но и когнитивным функциям мозга.
Помогать другим
Дети отзывчивы и обожают быть полезными. Предложите ребенку провести свободное время, показав свою доброту. Можно помочь приюту для животных, выгуливая собак, прополоть грядки одинокой соседке. А вместе с семьей и друзьями отправляйтесь расчистить городской пляж или другое популярное место отдыха. Помощь должна быть посильной и приносить радость, а после чадо нужно поощрять. Например, предложить вместе полакомиться мороженым.
Изучайте новое
Школа — далеко не единственный источник знаний для ребенка, вы можете развивать его и вне уроков. Но не заставляйте чадо читать учебники следующего года или решать математические задачки. Любое образование может и должно быть увлекательным: отправляйтесь на экскурсию по родному городу, узнайте больше о его истории, посетите планетарий, океанариум, урок увлекательной физики или роботостроения.
Создавайте атмосферу
Вспомните, как в детстве вы строили домики из одеял и стульев. Подарите такой день и ребенку: в такой крепости можно смотреть фильмы, читать, лакомиться мороженым. А летней ночью выходите смотреть на звезды и запоминать их названия. Дарите чаду впечатления: бой подушками, гигантские мыльные пузыри, бой с водяными пистолетами и завтрак на рассвете на берегу реки запомнятся детям на всю жизнь.