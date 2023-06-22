Врач назвал самую полезную летнюю обувь для детей

Летом дети большое количество времени находятся на улице, активнее двигаются, поэтому их ногам требуется поддержка. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на травматолога-ортопеда Анвара Гиниятова.

© Сетевое издание m24.ru

По его словам, задник детской обуви должен быть жестким, так как это обеспечит нормальную фиксацию пятки, что поможет держать стопы ровно при ходьбе.

"Подошва в детской обуви должна быть мягкой, достаточно широкой и хорошо гнуться. При этом линия сгиба при движении должна располагаться у основания большого пальца, а не по середине стопы. От сандалий с жесткой подошвой лучше отказаться – в них ребенок может споткнуться и упасть", – объяснил эксперт.

Специалист отметил, что супинатор нужен не всем. Детям младше трех лет он может навредить, поскольку будет оказывать негативное влияние на естественную жировую подушечку на подошве.

"Кроме того, супинатор не стоит использовать, если у ребенка диагностировано косолапие, при котором стопы подворачиваются внутрь. Для остальных наличие супинатора является обязательным критерием при выборе обуви", – сказал врач.

Он добавил, что нельзя допускать донашивания обуви ребенком за другими детьми. Гиниятов посоветовал приобретать обувь в обычных магазинах.