6 классных подкастов в помощь родителям

Быть родителем — непростая миссия, но она выполнима, если перенимать лучшие практики. Мы выбрали шесть подкастов для мам и пап: от педагогов, психологов, врачей и самих родителей. Послушать их можно в обновленном детском разделе HiFi-стриминга Звук.

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Любить нельзя воспитывать

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Педагог Дима Зицер отвечает на вопросы родителей, учителей, детей — всех, кому важны и интересны детско-взрослые отношения. О том, как получать от этих отношений настоящее удовольствие, как сделать совместную жизнь с детьми комфортной, яркой, теплой, счастливой для всех, как не мучать их и самих себя. «Любить нельзя воспитывать»: где будет стоять запятая, зависит от нас.

Сперва роди

Это подкаст о родительстве, где трое отцов не дают советов, а делятся тревогами, переживаниями и смешными историями о своей жизни с детьми. Александр Борзенко, Владимир Цыбульский и Юрий Сапрыкин рассказывают, как дети изменили их семьи и их самих. Ведущие внимательно изучают рассказы и отзывы своих слушателей: им можно присылать письма с историями прямо на почту.

Мой Малышарик с Анной Геллер

Новый эксклюзивный подкаст для родителей от проекта «Малышарики» и Звука. В каждом выпуске ведущая подкаста и бессменный голос «мамы» в сериале «Малышарики» Анна Геллер озвучивает самые острые вопросы, которые волнуют мам и пап малышей. Отвечают приглашенные гости: врач-педиатр и популярный блогер Катя Юрьева, детский нейропсихолог Алла Козурова, семейный психолог Екатерина Мурашова, автор методики обучения безопасному поведению Ольга Бочкова и главный редактор интернет-издания «Мел» Надя Папудогло.

Ты же мать

Этот подкаст — откровенный разговор о материнстве. Филолог Александра Довлатова, журналистка Мария Жаворонкова и Анастасия Хартулари говорят о том, что значит растить детей в XXI веке. А еще пытаются честно ответить на вопросы, которыми задаются все современные родители.

Господин Малибасик

Яше 12 лет, и он все время узнает что-то новое — на уроках, из книг и фильмов, на прогулках и в путешествиях. Свои открытия Яша обсуждает с папой Митей, а когда Митя не может ответить на Яшины вопросы, они звонят ученым и выясняют, как все устроено на самом деле.

Мамакаст