Как сдать ЕГЭ на 100 баллов

Готовясь к ЕГЭ, важно не забывать про отдых. Такой совет дала в эфире телеканала «МИР 24» выпускница Мичуринской школы №1 из Тамбовской области Елизавета Каширская, набравшая на ЕГЭ максимальные 100 баллов по трем предметам: русскому языку, истории и обществознанию.

Трехсотбалльница заявила, что столь блестящий результат стал неожиданностью для нее самой. Хотя она не только серьезно готовилась к экзаменам, но и с 5 класса принимала активное участие во всероссийских школьных олимпиадах. В этом году на областном уровне Елизавета стала призером олимпиад сразу по шести предметам: русскому языку, истории, праву, обществознанию, МХК и географии.

«Олимпиады – это больше творческие задания, я готовилась к ним с удовольствием. обстановка написания олимпиад похожа на процедуру сдачи ЕГЭ. Этот опыт помог мне меньше испытывать стресс. Знания, которые я получила, готовясь к олимпиадам, выполнение этих заданий очень помогли при сдаче экзамена», – отметила выпускница.

При подготовке к ЕГЭ девушка не только опиралась на знания, полученные в школе и на олимпиадах, но также использовала онлайн-курсы по отдельным предметам. Она рекомендует всем, кто готовится к экзаменам, учитывать свои особенности, искать собственные техники запоминания информации, и главное – не забывать про отдых, делать подготовку комфортной.

«Могу посоветовать не зацикливаться на экзамене, это просто часть жизни. Никакие баллы не определяют нас как человека, как личность. Если мы не достигли успеха при сдаче экзамена, это совсем не значит, что мы не достигнем успеха в чем-то еще. Нужно больше пробовать себя в жизни», – заключила Елизавета.