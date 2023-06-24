Как уберечь детей от трагической смерти в воде на летних каникулах

По данным подмосковного Следственного комитета, с начала лета в Московской области зафиксированы уже восемь случаев гибели несовершеннолетних в водоемах.

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В основном трагедии случаются из-за того, что дети не умеют плавать, купаются без надзора взрослых или плавают в необорудованных для этого местах.

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Восемь несчастных случаев

Как сообщила «ВМ» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, с начала лета зафиксировано восемь случаев гибели детей в водоемах в области.

Так, 20 июня в Воскресенске в реке Нерской 11-летняя девочка утонула после того, как пошла купаться без присмотра взрослых, с подругой. Девочка не умела плавать. За день до этого, 19 июня, в Щелкове в Клязьме захлебнулся восьмилетний мальчик. Он пошел с соседкой и ее детьми на речку, также не умея плавать. В воде ребенок находился в плавательном круге, но выскользнул из него и ушел под воду. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Не только дети, не умеющие плавать, могут погибнуть в водоеме.

Так, недалеко от одного из СНТ 8 июня под Подольском погиб 15-летний мальчик, который занимался боксом и ходил в бассейн. По данным источника «ВМ», подросток отправился ночью на реку с друзьями, не предупредив об этом родителей. Во время купания у него свело ногу и он не смог плыть дальше. Остальные дети испугались и вместо оказания помощи другу выбежали на берег. Подросток утонул.

В пресс-службе Следственного комитета напомнили взрослым, что летом детская смертность на водоемах из-за утопления возрастает, поэтому нельзя позволять несовершеннолетним бесконтрольно гулять у воды.

— Необходимо провести с детьми беседы и донести, что любой водоем — это место повышенной опасности. Стоит помнить, что безопасность детей — забота взрослых, — подчеркнула Врадий.

Должен принять решение сам

Лучший способ убедить ребенка в том, что нужно быть внимательным и аккуратным на водоемах, — дать ему самому до этого дойти. Так считает детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, родители должны рассказать об опасности, но не в пугающей, а в информативной форме: привести примеры, описать окружающую действительность. Важно, чтобы после этого у ребенка появилось желание обсудить этот вопрос и высказать свои размышления. Если отпрыск сделал неверные выводы, то родители могут подтолкнуть его в нужную сторону наводящими вопросами.

— Главное, чтобы ребенок сам принял решение, что безопасность — это важно, тогда он будет придерживаться этой мысли. Если же старшие навязали ему свое мнение и назидательно сказали много раз, что опасно и чего не делать, то у чада может появиться желание сделать наоборот. Ребенок может подумать, что взрослые ничего не понимают и лучше сделать по-своему, — объяснила Наумова.

Психолог посоветовала окружить ребенка верой в его силы, а также не командовать им, а научить правильно мыслить. По ее словам, в случае частых приказов ребенок не развивает уверенность в себе, отсутствие которой может привести к трагедии.

— Те родители, которые слишком сильно опекают детей и не дают им права выбора, воспитывают неуверенных в себе людей. Такие ребята будут сильно зависеть от мнения сверстников, и они смогут его убедить сделать какую-нибудь опасную глупость. Если же ребенок умеет обдумывать ситуацию и принимать решение самостоятельно, то ему не так важно мнение друзей, — отметила специалист.

При этом Наумова подчеркнула, что если есть понимание, что ребенок не готов или есть какие-то отклонения и синдромы, мешающие ему быть внимательным и заботиться о своей безопасности, то необходимо обеспечить присмотр.

— Это может быть бабушка, няня или, может быть, лагерь дневного пребывания или оздоровительный санаторий, — разъяснила психолог.

В заключение она отметила, что еще одним надежным способом может стать обеспечение активного интересного летнего досуга.

— Необходим интересный досуг, чтобы им не было скучно, чтобы у них не появилось желания проверять на глубину каждое озеро. Нужна некая «загрузочка», чтобы оставалось меньше времени на «подвиги», — предложила Наумова.