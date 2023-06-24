Названы самые полезные для детей ягоды

Врач-педиатр и детский гастроэнтеролог СМ-Клиники (Санкт-Петербург) Дарья Маркова проинформировала о полезных для детей ягодах.

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По данным «Газеты.Ru», упор для проживающих в средней полосе России детям следует сделать на черной и красной смородине, малине, чернике и ежевике.

Так, ягоды черной смородины богаты витамином С (до 500 мг на 100 гр продукта). Витамин С усиливает иммунитет, укрепляет кровеносную систему и помогает усваивать организму железо и кальций.

Богата железом и красная смородина, напоминает врач и добавляет, что в этой же ягоде много витамина А, бета-каротина, что неплохо для поддержания зрения в норме. Она же отлично восполняет дефицит йода, обратила внимание Маркова.

В чернике много антиоксидантов, а в малине полно клетчатки, что поддерживает функции пищеварения в норме и улучшает стул. Малина является натуральным жаропонижающим средством.

Предупредила врач и о возможной аллергической реакции и необходимости постепенно приучать организм ребенка к ягодам.

Ежевика, черника, красная и черная смородина могут входить в рацион ребенка с 8-9 месяцев, подытожила педиатр.