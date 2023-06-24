Простые правила для подростков на дорогах

В региональном ведомстве ГУ МВД напомнили правила дорожного движения для самых маленьких жителей Самарской области.

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Так, дети в возрасте до 7 лет, передвигающиеся на велосипеде или средствах индивидуальной мобильности (СИМ), должны двигаться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам на стороне для движения пешеходов.

Дети с 7 до 14 лет также могут двигаться по тротуарам, а также по дорожкам на стороне для движения велосипедистов.

Стоит помнить, что для пересечения проезжей части необходимо переходить дорогу, ведя велосипед или СИМ рядом с собой.

По велосипедной дорожке пешеходы могут двигаться только при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки. Кроме того, рекомендуется использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы, которые обеспечат необходимую безопасность.

– В летний период важно со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей, особенно, если ребята катаются на велосипедах или самокатах, - подчеркивают в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.