Дети усваивают знания даже тогда, когда они не обращают внимания

Новый научный эксперимент, проведенный в Центре нейровизуализации Университета Торонто, показал, что дети могут усваивать знания даже тогда, когда они не обращают прямого внимания на информацию.

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Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале The Journal of Neuroscience, меняет наше представление о возможностях когнитивного развития детей и указывает на то, что их мозг может работать по-другому и, возможно, более эффективно, чем у взрослых.

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В ходе эксперимента ученые задействовали 24 взрослых, возрастом 23 года, и 26 детей, возрастом 8 лет. Участникам предлагалось рассмотреть четыре статичные иллюстрации (шмель, автомобиль, стул и дерево), на фоне которых двигались серые точки в одном из четырех направлений. Участникам давались две задачи: первая заключалась в игнорировании движущихся точек и нажатии на кнопку, когда иллюстрация появлялась более одного раза, а вторая – в игнорировании объектов и нажатии кнопки, когда направление движения точек повторялось.

Во время выполнения задания участникам проводился магнитно-резонансный томографический скан, позволяющий измерить активность их мозга. Исследование показало, как внимание формирует представления в мозге испытуемых.

Результаты этого исследования позволяют пересмотреть представления о развитии мозга. Ранее считалось, что с возрастом мозг становится способным выполнять больше задач более эффективно. Однако новое открытие показывает, что дети способны воспринимать более широкий спектр информации из окружающего мира, чем предполагалось.

Мозг детей организован таким образом, что он более чувствителен к разнообразной информации, вне зависимости от ее актуальности, что позволяет им впитывать больше информации из окружающей среды, чем взрослым. Дети более успешно справляются с пониманием сложных систем, обращая внимание на различные аспекты, и это может способствовать более глубокому пониманию окружающего мира в целом. В отличие от взрослых, которые сконцентрированы только на поставленной задаче, дети обрабатывают и второстепенную информацию.