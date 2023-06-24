$84.08+0.4791.49-0.45

Зачем ребенку мелкая моторика и как ее развивать

Любому родителю важно, чтобы ребенок как минимум не отставал от сверстников в своем развитии и радовал своими успехами. Но не каждый знает, что многие навыки ребенку легче даются, если у него хорошо развита мелкая моторика.

Зачем ребенку мелкая моторика и как ее развивать
© Unsplash

"Рамблер" рассказывает, что такое мелкая моторика, зачем она нужна и как ее улучшить.

Видео дня

Что такое мелкая моторика

Мелкая моторика - это способность управлять движениями мелких мышц, таких как те, что находятся в пальцах, руках и лице. Она позволяет выполнять более точные движения, чтобы, например, писать, рисовать, играть на музыкальных инструментах. Другими словами, мелкая моторика нужна там, где требуется совершать движения с высокой точностью. Это важно для развития общей координации движений, а также навыков чтения и письма.

Зачем нужна мелкая моторика

Развивать мелкую моторику у детей нужно, чтобы улучшить:

  • письмо: дети с хорошо развитой мелкой моторикой лучше держат ручку при письме, их движения более четкие, а буквы получаются более ровными, это важный навык для успеха в школе;
  • координацию: развитая мелкая моторика помогает детям более точно контролировать свои движения, что может быть полезным для любых видов деятельности, от игры на музыкальных инструментах до занятий спортом;
  • речь: многие речевые навыки, такие как произношение звуков и формирование слов, требуют хорошо развитой мелкой моторики;
  • самостоятельность: хорошо развитая мелкая моторика позволяет детям выполнять различные задачи самостоятельно, такие как одевание, распаковка еды.

Мелкой моторики является важным аспектом развития ребенка и помогает успешно справляться с различными задачами в жизни.

5 действенных ритуалов, которые помогут уложить ребенка спать

Как развивать мелкую моторику

Существует множество способов развития мелкой моторики у детей, вот некоторые из них:

  1. Рисование и раскрашивание: дайте рисовать картины, раскрашивать картинки или создавать свои собственные произведения искусства.
  2. Игры с пазлами и конструкторами: предложите собирать пазлы, играть с конструкторами или лепить из пластилина.
  3. Игры с мелочами: попросите собирать мелочи, такие как бусины, пуговицы или крупинки, используя пинцет или щипцы.
  4. Игры со смешиванием и размешиванием: предложите смешивать и размешивать различные материалы, такие как краски или тесто для выпечки.
  5. Игры с использованием ножниц: предложите вырезать фигуры из бумаги, используя ножницы.
  6. Игры с использованием клея: предложите клеить различные материалы, такие как бумага или ткань.
  7. Игры с использованием игрушек для мелкой моторики: существует множество игрушек, которые способствуют развитию мелкой моторики у детей, такие как лабиринты, пазлы, игры с подвижными частями и т. д.

Любая деятельность, которая требует точности и контроля движений рук, может быть полезна для развития мелкой моторики у детей.

Рамблер: главные новости