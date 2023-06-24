Зачем ребенку мелкая моторика и как ее развивать

Любому родителю важно, чтобы ребенок как минимум не отставал от сверстников в своем развитии и радовал своими успехами. Но не каждый знает, что многие навыки ребенку легче даются, если у него хорошо развита мелкая моторика.

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"Рамблер" рассказывает, что такое мелкая моторика, зачем она нужна и как ее улучшить.

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Что такое мелкая моторика

Мелкая моторика - это способность управлять движениями мелких мышц, таких как те, что находятся в пальцах, руках и лице. Она позволяет выполнять более точные движения, чтобы, например, писать, рисовать, играть на музыкальных инструментах. Другими словами, мелкая моторика нужна там, где требуется совершать движения с высокой точностью. Это важно для развития общей координации движений, а также навыков чтения и письма.

Зачем нужна мелкая моторика

Развивать мелкую моторику у детей нужно, чтобы улучшить:

письмо: дети с хорошо развитой мелкой моторикой лучше держат ручку при письме, их движения более четкие, а буквы получаются более ровными, это важный навык для успеха в школе;

дети с хорошо развитой мелкой моторикой лучше держат ручку при письме, их движения более четкие, а буквы получаются более ровными, это важный навык для успеха в школе; координацию: развитая мелкая моторика помогает детям более точно контролировать свои движения, что может быть полезным для любых видов деятельности, от игры на музыкальных инструментах до занятий спортом;

развитая мелкая моторика помогает детям более точно контролировать свои движения, что может быть полезным для любых видов деятельности, от игры на музыкальных инструментах до занятий спортом; речь : многие речевые навыки, такие как произношение звуков и формирование слов, требуют хорошо развитой мелкой моторики;

: многие речевые навыки, такие как произношение звуков и формирование слов, требуют хорошо развитой мелкой моторики; самостоятельность: хорошо развитая мелкая моторика позволяет детям выполнять различные задачи самостоятельно, такие как одевание, распаковка еды.

Мелкой моторики является важным аспектом развития ребенка и помогает успешно справляться с различными задачами в жизни.

Как развивать мелкую моторику

Существует множество способов развития мелкой моторики у детей, вот некоторые из них:

Рисование и раскрашивание: дайте рисовать картины, раскрашивать картинки или создавать свои собственные произведения искусства. Игры с пазлами и конструкторами: предложите собирать пазлы, играть с конструкторами или лепить из пластилина. Игры с мелочами: попросите собирать мелочи, такие как бусины, пуговицы или крупинки, используя пинцет или щипцы. Игры со смешиванием и размешиванием: предложите смешивать и размешивать различные материалы, такие как краски или тесто для выпечки. Игры с использованием ножниц: предложите вырезать фигуры из бумаги, используя ножницы. Игры с использованием клея: предложите клеить различные материалы, такие как бумага или ткань. Игры с использованием игрушек для мелкой моторики: существует множество игрушек, которые способствуют развитию мелкой моторики у детей, такие как лабиринты, пазлы, игры с подвижными частями и т. д.