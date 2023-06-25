Кто кого: как перестать спорить и ссориться с ребенком
Есть способ, который позволит не впадать в крайности и найти компромисс с ребенком.
Но как же быть? Ведь в жизни постоянно возникают ситуации, когда ребенок не хочет делать того, о чем его просит родитель. И речь часто идет о важных вещах. Объяснения и уговоры работают не всегда. Да еще и сил, и ресурсов часто не хватает. Нельзя же просто позволить ребенку вести себя так, как ему взбредет в голову!?
Есть способ, который позволит не впадать в крайности и найти компромисс с ребенком.
Составьте список вещей, которые не подлежат обсуждению
Есть вещи, например те, что касаются здоровья и безопасности ребенка, где компромисс просто невозможен. Составьте список этих вещей, поговорите с ребенком и дайте ему знать, что они должны выполняться всегда и без споров. В этих вопросах вы непреклонны. Например, два раза в день нужно обязательно чистить зубы, играть в приставку можно только по выходным, никогда нельзя бить поднимать руку на другого человека.
Дайте ребенку возможность выбора
В рамках установленных границ дайте ребенку возможность выбора. Например, правило: на улицу всегда нужно выходить обутым. Выбор: ты можешь надеть кроссовки или ботинки.
Спросите его мнение
Попросите ребенка помочь вам найти решение, которое будет подходящим и для вас, и для него. Сам факт возможности повлиять на ситуацию расположит его к поиску решения. А если оно будет приниматься не под влиянием эмоций, то вполне возможно компромисс будет найден быстро и легко. Например, ребенок не хочет выполнять домашние задания, но очень хочет посмотреть мультики. Ребенок сам выбирает время, когда он будет заниматься уроками, а вы разрешаете сейчас посмотреть мультфильмы.
Старайтесь понять точку зрения ребенка
Мы считаем, что детям не хватает знаний и жизненного опыта для принятия решений. Что на их поведение влияет то, что они не способны контролировать свои импульсы и желания. Но часто мы просто не слышим их точку зрения, не понимаем их причины для беспокойства и просто забываем спросить об этом у самих детей. Например, ребенок упрямо не хочет ходить на гимнастику, просит родителей его забрать. Родители удивлены, ведь гимнастика ему нравилась. Впоследствии оказывается, что он боится делать новое упражнение.
Ребенок не хочет носить платье. Позже выясняется, что с него не срезали бирку, которая постоянно натирает. Такие ситуации возникают ежедневно. Ребенок не объясняет, а родители не спрашивают. Если немного изменить свою точку зрения и начать разговаривать с ребенком, прислушиваться к нему, пытаться понять его точку зрения, вместо споров и ссор можно создать доверительные отношения. А заодно научить ребенка отстаивать свою точку зрения, уважать себя и проявлять уважение к другим.