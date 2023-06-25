Кто кого: как перестать спорить и ссориться с ребенком

Есть способ, который позволит не впадать в крайности и найти компромисс с ребенком.

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Но как же быть? Ведь в жизни постоянно возникают ситуации, когда ребенок не хочет делать того, о чем его просит родитель. И речь часто идет о важных вещах. Объяснения и уговоры работают не всегда. Да еще и сил, и ресурсов часто не хватает. Нельзя же просто позволить ребенку вести себя так, как ему взбредет в голову!?

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Есть способ, который позволит не впадать в крайности и найти компромисс с ребенком.

Составьте список вещей, которые не подлежат обсуждению

Есть вещи, например те, что касаются здоровья и безопасности ребенка, где компромисс просто невозможен. Составьте список этих вещей, поговорите с ребенком и дайте ему знать, что они должны выполняться всегда и без споров. В этих вопросах вы непреклонны. Например, два раза в день нужно обязательно чистить зубы, играть в приставку можно только по выходным, никогда нельзя бить поднимать руку на другого человека.

Дайте ребенку возможность выбора

В рамках установленных границ дайте ребенку возможность выбора. Например, правило: на улицу всегда нужно выходить обутым. Выбор: ты можешь надеть кроссовки или ботинки.

Спросите его мнение

Попросите ребенка помочь вам найти решение, которое будет подходящим и для вас, и для него. Сам факт возможности повлиять на ситуацию расположит его к поиску решения. А если оно будет приниматься не под влиянием эмоций, то вполне возможно компромисс будет найден быстро и легко. Например, ребенок не хочет выполнять домашние задания, но очень хочет посмотреть мультики. Ребенок сам выбирает время, когда он будет заниматься уроками, а вы разрешаете сейчас посмотреть мультфильмы.

Старайтесь понять точку зрения ребенка

Мы считаем, что детям не хватает знаний и жизненного опыта для принятия решений. Что на их поведение влияет то, что они не способны контролировать свои импульсы и желания. Но часто мы просто не слышим их точку зрения, не понимаем их причины для беспокойства и просто забываем спросить об этом у самих детей. Например, ребенок упрямо не хочет ходить на гимнастику, просит родителей его забрать. Родители удивлены, ведь гимнастика ему нравилась. Впоследствии оказывается, что он боится делать новое упражнение.