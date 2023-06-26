4 фразы родителей, которые программируют ребенка не становиться богачом

Психолог Федоренко посоветовала родителям не говорить ребёнку, что у них нет денег. По мнению специалиста, в целом не нужно прививать своему чаду мысли, что в будущем всё останется как есть и он не сможет разбогатеть. Если повторять определённые фразы слишком часто, у ребёнка может сложиться в голове искажённая картина мира, и он будет вечно настраивать себя на неудачи. О том, что говорить своим детям не стоит, написал Wday.ru.

«Нет денег»

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Эта фраза кажется безобидной, и под ней может скрываться вообще всё что угодно. Денег может не хватать как на постоянную покупку дорогих игрушек, так и на еду.

Но если часто её повторять, то дети начнут думать, что возможностей у них мало и без большого количества денег они не преуспеют ни в чём: ни в творчестве, ни в работе.

Вместо банального «нет денег» стоит объяснить ребёнку, для чего вам нужны средства прямо сейчас и когда вы будете готовы купить ему то, что он хочет, или обсудить возможность покупки, считает психолог Мария Федоренко.

«Зато мы честно зарабатываем»

Здесь всё просто. Часто слыша эту фразу, дети начинают думать, что честно заработать большие деньги нельзя — это прерогатива обманщиков, воров и бандитов. Соответственно, ребёнок не будет даже пытаться.

Гораздо полезнее будет рассказывать детям, как приходили к успеху всякие топовые бизнесмены или ваши знакомые предприниматели. И объяснять, какие качества помогли им добиться признания и солидного состояния.

«Рано тебе ещё про деньги думать» и «здесь ничего твоего нет»

На самом деле всегда нужно учить детишек финансовой грамотности и рассказывать, какие способы заработать — достойные, а какие — не особо.

Важно, чтобы были крепкие отношения между ребёнком и отцом: нередко дети, которые боятся своего родителя, испытывают схожие чувства к деньгам, утверждает психолог Инна Тлиашинова.

«Не жили богато, нечего и начинать»

А вот это уже совсем какая-то мрачная картина будущего. Слышать такое от родителей, даже в шутку, — очень губительно для мышления ребёнка. Он сразу будет думать, что успешным никогда не станет.

Стоит вместо этого почаще говорить отпрыску, что ему нужно работать над собой и трудиться, тогда он начнёт преуспевать и достигать поставленных целей.