В России предложили создать линейку пропагандирующих многодетность игрушек

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность разработки линеек детских кукол и игрушек, пропагандирующих многодетность. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

Как подчеркнул Ветров, товары для детей (особенно игрушки и предметы ежедневного детского использования) несут в себе воспитательную функцию.

Между тем, по его мнению, они также могут формировать позитивное отношение к многодетным семьям.

Для этого вполне достаточно обеспечить российских детей правильными куклами, которые бы «учили ребят нормам семейных отношений», пояснил собеседник RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки линеек детских кукол и игрушек, пропагандирующих многодетность. К примеру, это могли бы быть наборы кукол с мамой, папой и тремя-четырьмя детьми разных возрастов», — говорится в тексте обращения.

По словам эксперта, данная мера, безусловно, не даст моментального эффекта сегодня, но создаёт базу для демографического подъёма через 20—30 лет.