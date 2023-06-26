Почему работающая мама не должна чувствовать вину перед ребенком

Согласно статистике, свыше 90 % трудящихся женщин испытывают чувство вины перед своими детьми за то, что не могут полноценно заниматься их воспитанием. Матерям кажется, что они пытаются усидеть на двух стульях: на одном – саморазвитие, на другом – развитие ребенка, и нигде не удается устроиться хорошо. Психолог Екатерина Иванова рассказала «ФедералПресс», почему стоит проще относиться к этой ситуации.

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«Работающие женщины часто думают: «Что ж я за мать такая? Бесчувственная. Бессердечная». Чтобы не ощущать тяжкого груза под названием «вина», они могут начать замаливать его материально – покупать игрушки, сладости, одежду сверх меры. И начинается либо тотальный контроль над ребенком, чтобы показать свое присутствие в его жизни, либо саботирование собственных желаний, начинаний», – сказала эксперт.

Но работать – не равно быть плохой матерью и не любить своего ребенка, отметила Иванова. Детям важно не количество присутствия, а качество. Если пытаться в любой ситуации максимально одаривать чадо вниманием, «стелить ему соломку» из-за чувства вины, то он вряд ли станет самостоятельным и уверенным в себе человеком.

«И чему научится ребенок, наблюдая за мамой, поклавшей на плаху свою жизнь и мечты ради него? Отказывать себе во всем и жить ради кого-то? Вы точно этого хотите?» – добавила психолог.