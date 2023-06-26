Business Insider: новая версия игрушек "Ферби" получит кнопку выключения

В честь 25-летнего юбилея на прилавки магазинов снова вернутся культовые интерактивные игрушки "Ферби" [англ. Furby]. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на заявление компании-производителя Hasbro. Оригинальные "Ферби" появились в продаже в 1998 году и разошлись тиражом свыше 40 млн единиц в первые три года продаж. Новые интерактивные питомцы помимо современного дизайна также получат важную функцию, которой не хватало в первом поколении "Ферби" — теперь у говорящих птичек появится кнопка выключения. "Ферби" можно будет отключить, когда вы закончили игру", — говорится в описании функции. Многие родители жаловались на то, что питомца нельзя было выключить, и он мог начать неожиданный диалог посреди ночи или в любое другое неудобное время. Справиться с этим помогало лишь вытаскивание батареек из игрушки. Тогда производитель утверждал, что невозможность отключить "Ферби" — это специально задуманная функция, которая придавала игрушке сходство с настоящим питомцем, потому что "настоящую кошку и собаку нельзя выключить и включить". В новой же версии "Ферби" Hasbro решил прислушаться к покупателям и добавил возможность "угомонить" игрушку в случае необходимости. Новинка появится на прилавках магазинов уже 15 июля 2023 года по цене в $70 (около 6 тыс. руб.). Ранее стало известно о том, что фанатам Mortal Kombat предложили протестировать игру за деньги.