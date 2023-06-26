Как убедить ребенка начать читать книги

«Очевидный способ — объяснить ребенку, зачем эти книги нужно читать, чем они могут быть полезны в будущем, настоящем и что из них можно подчерпнуть. Если это не работает, то аргументы можно подкрепить какими-то простыми способами обмена, договоренностями: читая, например, какое-то количество страниц в день, ребенок в результате получает то, что ему хочется», — сказал Кумов.