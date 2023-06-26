Как убедить ребенка начать читать книги

Читать книги ребенка заставлять не стоит, вместо этого лучше договорится с ним, используя мотивацию. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Михаил Кумов.
«Очевидный способ — объяснить ребенку, зачем эти книги нужно читать, чем они могут быть полезны в будущем, настоящем и что из них можно подчерпнуть. Если это не работает, то аргументы можно подкрепить какими-то простыми способами обмена, договоренностями: читая, например, какое-то количество страниц в день, ребенок в результате получает то, что ему хочется», — сказал Кумов.
Он добавил, что для того, чтобы заинтересовать, нужно понимать желания своего ребенка. При этом, по его словам, важно избежать насилия, чтобы не вызвать к чтению отвращения.
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